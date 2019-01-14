2019促金融開放　陸銀保監會：將讓一些專業外資進入市場

▲大陸銀保監會。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

經濟發展面臨內外壓力挑戰，大陸銀保監會近期召開重點監管工作通報會，明確將促進金融領域對外開放、讓金融更好的服務實體經濟兩大監管重點，並指出「特別是要讓一些有專業性的外資機構能夠進入到市場」，來補充中國金融體系的一些不足。

進入2019年，面對中美貿易摩擦持續和堅持嚴控風險、穩經濟、促改革的政策基調，年前大陸各主管機關陸續召開會議，研擬今年的工作方向，中國政府網今天刊出《人民日報海外版》專文指出，銀保監會已在近日明確今年的監管重點。

▲金融業對外開放是大陸今年的工作重點。（圖／CFP）

銀保監會相關負責人指出，回顧2018年，市場總體穩定。下一階段，銀保監會將增強監管政策、貨幣政策、財稅政策的合力，進一步促進金融領域對外開放，讓金融更好地服務實體經濟。

銀保監會新聞發言人肖遠企說，未來一個時期，防範化解金融風險，避免經濟「脫實向虛」將成為監管重點。他以「交叉金融」為例指出，2019年監管一方面將重點壓縮同業理財、通道類信託貸款等導致資金淤積在金融體系內部、阻礙資金直接跟實體企業對接的業務；另一方面還將重點整治違法違規的金融產品、金融活動和金融機構，塑造良好的金融生態。

在金融業開放領域，肖遠企說，2019年將研究新的開放措施，「特別是要讓一些有專業性的外資機構能夠進入到市場，讓在某一個專業領域合規經營意識比較強的外資機構，來補充中國金融體系的一些不足或者促進相互之間共同成長」。

他舉例，不僅是保險公司，未來還會有更多的銀行、資產管理公司進入中國市場，有些可能帶來資金做投資、做股權、做股東，有些會帶來技術和專長。

此外，面對貿易爭端風險和內部結構性改革，衝擊中小企業轉型，銀保監會普惠金融部副主任張金萍說，未來將推動地方改善銀行服務小微企業的外部環境，比如打擊逃廢債、減少擔保費、評估費、抵押費等方面的收費，並引導商業銀行繼續加大對小微企業的信貸投放。