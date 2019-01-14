影／晚間聚眾痛毆肉圓鬼父「打到送醫」　鱷魚：做該做的事

記者張君豪、林煒傑／台北報導



新北市蘆洲一名42歲林姓男子因為兒子買肉圓沒加辣，氣得動手爆打妻小，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，被氣憤的在地人士肉搜出住處並痛毆到送醫。警方調查，動私刑的男子中有一名綽號「鱷魚」的陳姓男子，他14日下午受訪時表示「沒有英雄不英雄的，只是做該做的事」。



▲蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣爆打妻小，鱷魚哥展開「私刑正義」。（圖／記者張君豪攝）

陳男表示，他喜歡吃辣，沒讓他吃到我覺得怪怪的，剛好我們就住附近，昨晚加我有6、7個朋友帶了3顆魔鬼椒過去教訓他，是他開門的，打他他也沒有還手，警察不到3分鐘就來了，我們就被架開了，但我也願意承擔刑責，都是我做的，我知道自己不對，但他也不能這樣打小孩。

警方調查，「鱷魚」陳男有槍砲、強盜、恐嚇等前科，去年12月才在蘆洲區永康街被查獲持有2把火力強大的土耳其Zoraki 925改造手槍，送辦後交保，他昨晚執行心中的「私刑正義」後，也被警方將依社維法移送法辦。

林男家暴影片被貼到臉書社團後引起公憤，許多人肉搜出他的住處公佈在網上，甚至有叫賣直播主號召將近200人聚集，稱要「現炒一大鍋辣椒醬」請他吃，直到午夜才被警方疏散。這些義憤民眾中，有7人率先進到林男住處跟他理論，有2名男子甚至動手毆打林男臉部，造成他臉頰受傷，其中1人就是鱷魚。

警方呼籲大家，目前母親及小孩都安置在安全處所，林男則另尋其他住處，暫時不會回家，希望民眾能保持冷靜理性，不要再到住處關心，以免造成社區安寧的壓力。



▼警方查獲鱷魚持有改造手槍。（圖／記者陳豐德翻攝）







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