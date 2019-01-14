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社會 社會焦點 保障人權

快訊／警二次訊問肉圓惡爸　不願提告「侵入住宅」稱：是我開門

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記者陳豐德／新北報導

新北蘆洲「肉圓惡爸」林男因兒子沒加辣椒，竟暴打兒子臉頰、勒喉拖行妻子，13日晚間6時許就有7名男子到住家內，其中2男摑林男巴掌，林男事後雖不願提告，但警方宣稱會依照《社會秩序維護法》送辦；為釐清7男是否涉及「侵入住宅」14日下午蘆洲警方與林男約同在台北市再次見面，確認林男當時是自己開門讓對方進來家中，無違法問題。

林男家暴影片被貼到臉書社團後引起公憤，並肉搜出他的住處公佈在網上，甚至有叫賣直播主號召將近200人聚集，但早在晚間6時許由蘆洲地痞「鱷魚」陳姓男子在網路上號召友人，7人義憤趕赴林男社區，並準備好辣椒要讓肉圓惡爸吃個過癮。

 警方調查，蘆洲地痞「鱷魚」在內的7名男子，昨天直接前往林男住處樓下按電鈴，表示要上樓關心，林男不知所以開門後，鱷魚就拿出辣椒要讓惡爸吃，惡爸不從，鱷魚及另外一名隨即動手摑掌，蘆洲警方獲報趕抵將7名男子帶回偵辦，確定只有2人動手後，將依《社會秩序維護法》第87條第1款加暴行於人裁處，將可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰款；但簡易庭庭長透露，屋內摑掌不符合社秩法要件，將不會裁罰。

對此案件網路紅人「486先生」忍不住在粉絲專頁貼文，不僅稱7人為「7勇士」，還說要提供幫助「誰知道這7個俠客現在在哪？我請我律師來協助他們。」486先生表示，動私刑的行為，難道7人當自己活在古代？看起來彷彿責備的語氣，但486先生馬上說「若是在古代，你們這行為就是行俠仗義的俠客了，路見不平拔刀相助，在古代都拔刀，今天這垃圾被飽以老拳算得上是輕的。」

但律師林智群則抱著相反意見，他在臉書發文表示「鄉民的正義固然大快人心，不過實際一點想，世界上有多少肉圓哥？你打得完嗎？」林智群理性分析，「今天是群情激憤，有一百個兩百個鄉民站出來，下次呢？全台灣一年有13萬件家暴，你打得完嗎？」

▲▼7男闖蘆洲肉圓惡爸家中動私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲7男至蘆洲肉圓惡爸家中動私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：肉圓,加辣,蘆洲,侵入住宅,社維法

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