小心初老找上你！旅遊8點心態轉變：不搭紅眼班機、行程不再塞滿滿

文／妮妮小宅女

轉眼就快要春節了，很多人會利用這段假期出國走走，放鬆一下。長大之後賺了點錢，就會想幫自己安排個小旅行，讓生活不要那麼緊繃。

以前年輕的時候旅遊行程都會排好排滿，凌晨出門半夜才回家，越長越大後就會發現旅遊的心態也開始轉變了，以下幾點轉變我真的覺得超有感！快來跟我一起看看你是不是也有這種「初老」症狀。

1、機票篇

以前都會為了省錢（或是讓出國的時間能最大化）買所謂的「紅眼班機」，前一天凌晨就出發，早上剛好到當地，就可以直接開始玩了。而通常你搭紅眼班機，前一天一定也沒辦法睡覺，一定是早早準備好到機場，頂多在機場或飛機上小瞇一下。

但現在可沒那個體力了，睡飽飽再出門搭飛機，出去玩還是不要把自己逼太緊。

2、住宿篇

還記得以前排自助行程的時候，住宿總是比了一家又一家，就是想找到最便宜的地方住，有時候住個背包客棧，有張床可以睡，有浴室可以洗澡就好了。

現在雖然也不是住多高級多好的地方，但一整天疲勞的旅程下來，還是要找個舒服的地方好好休息，能有個浴缸泡澡那是再好不過了！

3、飲食篇

這和住宿差不多，年輕的時候去那種購物天堂，就是會覺得要大買特買，那錢從哪來呢？就是從每餐的伙食費一點一滴省下來啊！

現在就會覺得「民以食為天」嘛～我都花錢出國了，省那一點不如把購物的錢拿去吃好吃的，當地才有的新鮮食材現在不吃，要等什麼時候啦。

4、玩樂篇

以前都會往刺激、好玩的活動方向安排，覺得自己正年輕阿可以多多挑戰，現在心臟恐怕無法負荷了。

這個我挺有感的，以前去遊樂園我是那種著名恐怖刺激的遊樂設施必玩，還會玩到一直想排隊，現在想到那些突然就會心臟有點痛，看來心臟和體力都不行了QQ

5、深夜活動篇

以前不管去哪玩，三五好友都會買點小酒、消夜徹夜聊天玩通宵，而且厲害的是隔天還能精神奕奕的繼續行程。長大後出遊哪有什麼深夜活動，頂多只有前面一兩天，後面幾天回飯店馬上倒頭就睡了。

6、旅伴篇

這個應該就算是時間的殘酷了，還記得以前出遊都一大群人一起去，就像肉粽一樣，都一串一串黏在一起。但長大後漸漸的發現，一起出去玩固然開心，可是你會更想跟和你有同樣想法、旅遊方式的人出遊，甚至會想一個人體驗那種「獨遊」的時光。

7、睡覺篇

以前少睡幾個小時沒關係，早起衝行程是基本的，現在只想要好好睡一覺，把前一天的疲勞都睡掉，早上才有精神繼續出發啊！

8、行程篇

這一點在我上次出國後深深的體悟到，以前都會把整天行程算好算滿，就是不能浪費那一丁點時間。但現在出去旅遊真的就是放鬆，除了必去的行程會安排好之外，並不會把時間排很滿照表操課，這樣出去玩壓力太大了啦！

以上都是我覺得很有感的差別，那也代表我體力大不如前了啊～還有哪些是你們覺得以前和現在的差別的？也可以分享討論一下，讓我知道不只我有初老症狀，我不孤單啊（摟肩）

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

