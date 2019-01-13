保時捷正妹駕駛：我只是小人物　撞毀後「百萬付現」再買一台

記者陳豐德／新北報導

一名努力賺錢的陳姓正妹10日下午1時許開著許保時捷Cayman 987跑車，行經北宜公路26.6K處時不慎翻車，所幸陳女與車上友人只受到輕傷，愛車卻近乎全毀報廢；她出院後又馬上現金付現買了一輛二手保時捷，她受訪時強調因為每個月都會做愛心，坐火車環島發便當給遊民，或許是積了陰德才會毫髮無傷。

「翻車當下覺得好像要死了，人生跑馬燈都出來了！」回憶當時狀況，26歲的陳姓正妹仍心有餘悸，當時她開著保時捷Cayman 987跑車，載女性朋友從新店要到宜蘭遊玩，行經事故路段過彎時卻不知為何撞上小山丘，導致車體失控自撞山壁、還在半空中翻滾三圈，最後愛車180度仰倒路邊，車體幾乎全毀，奇蹟的是女駕駛只有手部擦傷，蕭姓好友頭部受傷。

▼保時捷正妹駕駛曝光，表示自己只是一個小人物。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼陳女身材姣好，強調自己只是一個小人物。（圖／記者陳豐德翻攝）



時隔一日陳女立即又再買了一輛保時捷Boxster，還全額付現在臉書曬照，表示自己這次選了敞篷的Boxster，「一早立馬現金全額付現！再買一台新的保時捷，這次我都開時速20就好！」並說無傷可能是每個月都有搭台鐵環島，發便當給遊民做善事吧。

陳女過往自己開過5間美甲店，當保險業務還身兼翻譯，努力工作才存了不少錢；這次改買保時捷Boxster新車價要308萬元，但因為買的是中古車，只花了約100萬元就入手，因為平常都會自掏腰包做愛心，發300個便當給遊民，或許是靠積陰德才會只受到輕傷。

陳女還強調自己不怕酸民，因為自己「行的正，坐的端！說真的我就是一個小人物，我開什麼車、我什麼背景也不重要，我也是被家人罵了一頓。」車禍發生後，車友就接我們去拜地藏王菩薩，並期許靠社會大眾的力量幫助弱勢，希望台灣之後不會再有遊民，台灣可以更好

▼陳女經常買便當救助街友。（圖／當事人提供）



▼北宜公路車禍撞壞保時捷，駕駛陳女出院後立刻再買一輛，全額付現。（圖／翻攝臉書）



▼Porsche 718 Boxster在台發表。（圖／記者張慶輝攝）



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