影／撞安全島彈飛撞公車側翻　男脫困「先到草叢藏毒」就醫又落跑

記者郭世賢／基隆報導

基隆市培德高職正前方14日早上9時許，一輛客運公車行駛基隆方向，行經培德路、校東路口時，被一輛銀色轎車疑似恍神，先擦撞逆向中央分隔島後，整台車90度大翻轉，飛向對向車道，撞上一輛載有20餘名客運公車，車上乘客全嚇壞，所幸乘客無人受傷。轎車駕駛送醫抵達醫院，駕駛竟從急診室門口直接落跑，警方目前正全力尋找肇事駕駛，釐清事故原因。

▲ 撞安全島彈飛撞公車側翻，男脫困「先到草叢藏毒」就醫又落跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

遭撞的客運車頭擋風玻璃全碎，林姓公車司機表示，當時車上有20餘名乘客，他突然看到對向有輛自小客車衝出來，嚇得趕緊急煞，但仍閃避不及。翻覆銀色自小客車已被拖吊處理。據了解，余姓自小客車駕駛傷勢較重，由救護車送往基隆署立醫院救治，整起肇事原因，有待警方進一步釐清。

肇事駕駛到醫院等待醫生時，竟從急診室門口拔腿落跑，目前警方全力尋找肇事駕駛，調查事故原因；不過，民眾貼文在「基隆人」臉書社團說，車上乘客有看到轎車駕駛，將一包東西藏在路旁草叢，警方現場找到毒品及吸食器，目前正尋找相關目擊證人中。經警方調查銀色轎車車主是余姓男子，正通知到案說明。

▲▼ 車上乘客有看到轎車駕駛，將一包東西藏在路旁草叢，警方現場找到毒品及吸食器。

▼ 車上乘客有看到轎車駕駛，將一包東西藏在路旁草叢。（圖／翻攝自「基隆人」臉書社團）