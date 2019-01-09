直擊／高雄壽山藏戰時秘密指揮所　議員陳美雅驚嘆：太神奇

▲蔣介石高雄西子灣神秘戰時地下指揮所，已深藏地底數十年。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前分享近期市政規劃內容中有提到，未來有意將高雄不少軍事遺址完善規劃成觀光路線；對此，優質看法也讓不少國內外軍事迷期待。9日上午，高雄市議員陳美雅與在地文史工作者及高雄市舊城文化協會探勘小組前往中山大學，實探一座深藏山域環境的總統專用的戰時秘密指揮所，外型不起眼，像是機槍堡，內部實為蔣介石的戰時指揮所。經主管機關申請探勘程序完成，跟著《ETtoday新聞雲》的鏡頭，一同深入地底揭開神秘戰時指揮所的史料傳說。

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清表示，依據2013年師永剛所著《蔣介石後傳》記載說：「1958年，金門823砲戰以後，蔣介石每日在西子灣行館辦公10小時以上，前後長達一個月。據了解，著名的西子灣蔣介石行館位於中山大學海邊，曾是日本人1935年建造的日式兩層樓建物，現為高雄市定古蹟。而距離行館東北方約250公尺處，戰時指揮所是1958年823砲戰之前所建造，國軍部隊撤防，至今少人探訪。

為便於指揮，軍方在鄰近行館處，設置了地下臨時戰情指揮中心，並設有碉堡式警衛室。指揮中心裝有專用通訊設備，辦公室地板與牆壁皆為木質，指揮所內部石壁外還加裝有一層金屬皮，通道僅可容兩人側身而過」。經過高雄市舊城文化協會遺址探勘小組初步勘查，該「地下臨時戰情指揮中心」的內部由三條隧道組成，深入在山壁內約40公尺，隧道中間有一間辦公室，為戰時指揮所或防空室，上方仍有吊燈，下方鋪設木板。

文史工作者廖德宗表示，整個「地下臨時戰情指揮中心」約呈T字形，東西坑道長約100公尺，南坑道長約50公尺，總統專用指揮室位於坑道中心，南坑道入口設有防原子輻射功能的三道金屬大門，東哨洞口與南哨洞口均建有圓形機槍堡，碉堡式警衛室。坑道內壁皆加裝有一層銅片，據說是用以阻隔外面的電磁波。

因為屬於總統專用指揮所，坑道內設備齊全，設有專用通風管、排水道、儲水池，浴室、衛生設備等，專用指揮室牆壁與地板皆鋪設高級木板，垂掛玻璃宮燈，與50年代其他軍事坑道相比，可謂【五星級豪華坑道】。

陳美雅到場進入坑道後驚嘆「建築工法太神奇了」，他表示，西子灣於1980年設立中山大學，因此隱藏在山坡內的戰時指揮所逐被遺忘，「我們在外面的馬路經過很多次，都不知道說原來裡面別有洞天，進來看才發現，真的是非常壯觀，而且重現當年的這些建築技術，和它的戰略設備，真的讓我們大開眼界，如果這個地方未來能夠結合觀光來開放，在不影響台灣的整個軍事安全的前提下，是否應該考慮把這個地方跟觀光來做結合，相信能帶動高雄市更多的觀光人潮」。

▲▼指揮所隧道配備了具有防原子輻射功能的三道金屬大門，門板厚度均超過10厘米。

▲內部通道約150公尺長，環境通風良好。

▲豪華衛浴盥洗設備。

▲「通訊設備」牌寫著：分自動電話、軍用電話，自動電話3229設於侍衛室，經撥機送入防空室副機，為總統專用，侍衛人員除接轉外，盡量避免使用，以防噪雜。

▲第三道門內有個噴頭是進入防原子輻射指揮所時，為沖洗輻射物所用。

▲▼位於西子灣的蔣介石行館，該建築物二戰後，曾作為先總統蔣介石在高雄的休息處所。