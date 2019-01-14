　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

敢動庫德族就「摧毀你經濟」！　川普撤軍先警告土耳其

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼駐守在土耳其與敘利亞邊界城市曼比吉的美軍與庫德族戰士。（圖／路透）

▲駐守在土耳其與敘利亞邊界的美軍、庫德族戰士。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普13日警告土耳其，如果趁美國撤軍敘利亞時攻打庫德族，那將會害自己國家的經濟受到重創，同時也提醒庫德族「不要去挑釁土耳其」。

川普在推特寫下，美國向來很支持敘利亞的庫德族對抗伊斯蘭國（IS），不過他很擔心如果美軍從當地撤出會使庫德族受到威脅，因為土耳其始終將庫德族戰士視為恐怖份子。

▲▼ 敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

▲ 敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

白宮下令2000名美軍去年12月開始從敘利亞全面撤離，因為打擊IS的任務已經告一段落。這項決策引發某些關員的反對聲浪，前國防部長馬提斯（Jim Mattis）甚至為此閃電請辭，美國駐敘利亞特使麥戈爾克（Brett McGurk）也心灰意冷的決定離開，與美共同對抗IS的庫德族更是感到錯愕。

庫德族自治區羅亞瓦（Rojava）未獲得敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權承認，土耳其又準備揮軍攻打，美國選在此時背叛盟友擅自撤軍，恐怕會迫使庫德族面臨躲回山區的命運。對此，美方派出國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）立即飛往中東，試圖安撫盟友的不安情緒。

川普在貼文中提到，有可能會設立30公里的「安全區」，但目前還不確定地點，只希望庫德族和土耳其之間不要產生紛爭。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
傳妻曾談離婚索房！肉圓惡爸當小開月賺13萬給家裡7萬
1架波音貨機在伊朗德黑蘭附近墜毀　機上載有10人
不是第一次！他起底肉圓店忙聊天忘加辣　網嘆：兒子無辜

關鍵字：川普,庫德族,土耳其,IS,伊斯蘭國,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最狂幼稚園屁孩！美6歲男童持槍上學　警：年紀小無法定罪

快訊／降落失控撞進住宅區！吉爾吉斯航空波音707墜毀　機上10人罹難

印尼獅航墜海189死　海底泥沙發現「駕駛艙錄音機」有助調查

持媒體證衝上舞台刺殺波蘭市長！　行兇男子大喊：我被冤枉入獄

性侵女練習生再私吞500萬　韓經紀公司負責人：簽約就讓妳演戲

快訊／日本茨城縣發生規模4.9地震　氣象廳未發布海嘯警報

婦人持手槍上飛機！　美國政府關門「機場安檢爆漏洞」

嚇死！他在停屍間貼標籤到一半　阿嬤屍體突然抖起來

敢動庫德族就「摧毀你經濟」！　川普撤軍先警告土耳其

控日本檢方逼供！日產前老董高恩艷妻怒上書國際人權團體陳情

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

最狂幼稚園屁孩！美6歲男童持槍上學　警：年紀小無法定罪

快訊／降落失控撞進住宅區！吉爾吉斯航空波音707墜毀　機上10人罹難

印尼獅航墜海189死　海底泥沙發現「駕駛艙錄音機」有助調查

持媒體證衝上舞台刺殺波蘭市長！　行兇男子大喊：我被冤枉入獄

性侵女練習生再私吞500萬　韓經紀公司負責人：簽約就讓妳演戲

快訊／日本茨城縣發生規模4.9地震　氣象廳未發布海嘯警報

婦人持手槍上飛機！　美國政府關門「機場安檢爆漏洞」

嚇死！他在停屍間貼標籤到一半　阿嬤屍體突然抖起來

敢動庫德族就「摧毀你經濟」！　川普撤軍先警告土耳其

控日本檢方逼供！日產前老董高恩艷妻怒上書國際人權團體陳情

盜領10萬「放口袋都還沒熱」就遇警察　嫌拔腿狂奔百公尺就逮

澳網／俄美少女成新表情包　卡琳斯卡婭臉蛋身材吸睛

最狂幼稚園屁孩！美6歲男童持槍上學　警：年紀小無法定罪

張善政爆意志越來越強　「五成機率2月中宣布選總統」　

陸海關總署：2018跨境電商進出口總額增長50%

賭王兒生日趴…奚夢瑤站「女主人位置」　黏緊緊畫面曝光

義籍一家五口出遊尋車不著　暖警協尋30分找到

女主播爆遭受職場霸凌！　播報中…突被搭檔「拿垃圾丟臉」

影／「幫幫我救我的孩子」　國道警「花蓮→台北」護送命危男嬰

中職／林泓育為環境曾想過行使FA　猿提前換約很有誠意

阿金不吃藥！媽甜喊笑一個　秒塞入瞬間垮臉：被陰惹

國際熱門新聞

怕活不到《復仇者4》迪士尼讓他..

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女..

長髮女遭5米巨鱷啃食　撈起只剩..

這家人花5萬買機票　上機卻只能..

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞..

喝了能量飲料　男身體突變硬6h..

夾中iPhone X拆盒竟只塞..

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下..

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿..

《華爾街日報》：美國考慮攻打伊..

女童遭謀殺成22年懸案　戀童男..

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨..

不是獨生女了　厭世女童僵抱弟弟

20隻獼猴偷吃被下毒　口吐白沫..

更多熱門

相關新聞

伊凡卡任世銀行長？被轟：裙帶關係也是貪腐

世界銀行總裁金墉任期到2022年屆滿，不過日前卻突然宣布，只打算做到2月1日就離職，此缺由保加利亞籍的執行長喬吉瓦暫代。世界銀行總裁一向由美國人出任，因此繼任人選無疑還是美國人，也很可能寫下首度由女性出任的歷史新頁，美國總統川普愛女伊凡卡便是口袋名單。

沙國勇女謀劃6個月成功逃離地獄

美與卡達簽備忘錄　擴建空軍基地

「歐巴馬愛將」卡斯楚宣布參選總統

火烤2歲兒　單親媽染血裸奔

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

網抓包《玩很大》偏心：想逼走小鬼！

肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面