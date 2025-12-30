明年1至3月反聖嬰趨緩　「氣溫偏暖、雨量略少」機率高

▲中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署指出，今年1至11月全球平均氣溫為1850年以來第2高，其中，台灣年平均氣溫較百年平均高1.22度，為1897年以來第12高。目前熱帶太平洋海溫呈現反聖嬰配置，預測明年初趨於正常，1至3月以略偏暖、雨量略少機率較高。

氣象預報中心主任黃椿喜表示，全球暖化下，今年1至11月全球平均氣溫較1901至2000年百年平均高約1.18度，成為1850年以來史上第2高溫年，僅次於去年。氣候變遷下，極端事件也不斷發生，像是美國1月野火、7月強降雨、亞馬遜河乾旱事件、6至8月歐洲及地中海有熱浪、西南亞乾旱、韓國有野火及熱浪侵襲、南半球也有極端降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃椿喜表示，台灣今年同樣面臨全球暖化議題，截至12月28日為止，全台年平均氣溫為24.53度，較百年平均高1.22度，為1897年以來第12高溫。另根據6個百年氣象站記錄，2015年後占了11個最暖年份。

黃椿喜說明，今年1、2、7月平均溫度偏低，其他月份都是偏暖狀況，尤其秋季極端高溫特別顯著。而7月主要受2起颱風及西南氣流影響，降雨導致溫度偏低。

他指出，今年7月受到丹娜絲颱風從西南方登陸影響，重創嘉南平原；7月西南氣流重創地區與颱風重疊；8月楊柳颱風、9月樺加沙颱風導致馬太鞍溪溢流、11月鳳凰颱風引發共伴效應，影響北部及東半部。

在降雨方面，黃椿喜表示，今年受4個侵台颱風及西南氣流影響，全年累積雨量偏多，其中，春季正常偏多，夏季顯著偏多，而7月雨量更創下1951年以來同期新高，惟全年降雨日數偏少，為1951年第9少，呈現降雨集中的特性。

另外，他也說，今年西北太平洋共有27個颱風，接近氣候正常值，其中有4個颱風侵台，數量稍多，但仍在正常範圍內。

在氣候展望方面，黃椿喜表示，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，預測明年初將趨於正常，夏季則以正常稍往聖嬰發展趨勢。依據過去5年類似此海氣環流配置的分析顯示，東北風將會偏強，西半部降雨會有偏少情形，因此預估台灣明年1至3月以氣溫略偏暖，其中1月氣溫正常機率高，2、3月正常偏高；雨量則是略少的機率較高。

氣象署提醒，雖然全球暖化趨勢持續，冬季仍可能受寒流或強烈冷氣團影響，民眾應適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器等設備時須注意室內通風，以避免一氧化碳中毒。