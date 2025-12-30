今年3.5萬起地震近歷史平均值　嘉南地區數量暴增6.9倍

▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署表示，今年台灣共觀測到3萬5千起地震，其中顯著有感地震有156起，接近平均值，而今年嘉義縣（市）、台南市共觀測到62起顯著有感地震，為過去5年的6.9倍，主因嘉義大埔地震帶來的一系列地震活動所致。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，根據過去10年歷史資料，平均每年有3萬2千多起地震，其中，規模7以上地震平均有0.2起、規模6以上地震4.5起、規模5以上地震47起。而今年共觀測超過3萬5千起地震，其中顯著有感地震共有156起，接近平均值。

吳健富指出，今年規模大於6.0以上的強震共有6起，最大的為發生於12月27日震央位於宜蘭外海規模7.0地震，其次較大的地震分別發生於1月21日震央位於嘉義縣大埔鄉，以及6月11日發生於花蓮縣近海地震，規模均為6.4。

他表示，根據資料，過去5年（109至113年）震央發生在嘉義縣（市）、台南市的顯著有感地震年平均值為9起，今年共觀測到62起顯著有感地震，凸顯此區域今年地震活躍，原因主要是嘉義大埔地震帶來的一系列地震活動所致。

吳健富提醒，台灣位處地震頻繁區域，民眾平時就應熟悉地震避難應變作為，提升防災意識。氣象署將持續精進氣象與地震監測技術，並即時發布各項預警與防災資訊，協助民眾降低災害風險，確保生命與財產安全。