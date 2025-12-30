路上被攔「他們搬家了」　一票遊客上當！張美阿嬤農場無奈聲明

▲張美阿嬤農場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

宜蘭知名景點「張美阿嬤農場」近日傳出遭冒名攔客事件。不少民眾、擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」陸續指出，導航前往原址時遭不明人士攔車，聲稱農場已搬家，並導引至加註「萌寵」字樣的新據點。對此，張美阿嬤農場發布聲明強調，農場絕無搬家或開設所謂的「2.0版」。

朝聖張美阿嬤農場 被路邊攔住「帶到新據點」

一名網友昨日在Threads表示，前往張美阿嬤農場的途中，遭人攔車告知農場已經搬家，結果實際抵達後卻發現原址仍在營業，質疑是對方刻意誤導遊客。

無獨有偶，網紅「姆士捲」也發文指出，近期聽聞張美阿嬤農場分家了，疑似兒子理念不合，另行出來經營新場地；不過，他親身造訪後，形容新場地「超可怕」，僅在名稱後加上「萌寵」二字，讓不少遊客誤以為原店已搬遷。

不僅如此，他透露，現場工作人員對導航而來的遊客宣稱，「動物大部分都移來這裡了」、「舊的只剩鳥類沒東西看」，試圖以此將人潮留住。然而，據其觀察，現場管理品質有待加強，更有員工強迫遊客打卡發文。

▲他們並沒有搬家，也沒有2.0版本。（圖／翻攝自Google評論）

張美阿嬤農場聲明：無搬家、無2.0版本

針對層出不窮的誤導訊息與攔客行為，「張美阿嬤農場」發布聲明，強調並未搬遷，且與傳聞中的「2.0版」或「樹懶餐廳」無任何關聯。

農場聲明提到，「張美阿嬤農場創始店並無搬家，如遇到路上有人攔車，並不是此農場的工作人員，Google上的原址是我們的喔！我們並沒有樹懶餐廳，也沒有張美阿嬤2.0，請大家不要走錯地方。」