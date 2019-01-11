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網站管理員注意了！Chrome將於下半年開始封鎖全球入侵式廣告

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▲▼Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像）

▲Google羅列12類擾人的入侵式廣告，將於今年7月9日起在全球範圍內封鎖這些廣告。（圖／達志影像）

科技中心／綜合報導

網站管理員們注意了！Chrome瀏覽器將於今年7月起封鎖所有入侵式廣告。

根據優質廣告聯盟（Coalition for Better Ads）所制定的「優質廣告標準」（Better Ads Standards），Google羅列12類擾人的入侵式廣告，包括倒數計時的全版廣告、自動播放的有聲影片廣告、彈出視窗廣告、大型網頁側邊廣告及全螢幕的捲軸式廣告等，並宣布將於今年7月9日起，對全球各地入侵式廣告加以封鎖。

▼Google羅列12類擾人的入侵式廣告。（圖／截自Google）

▲▼Google羅列12類擾人的入侵式廣告。（圖／截自Google）

自去年2月起，Google已在北美、歐洲率先推出對入侵式廣告的警告和攔截，截自今年1月1日，曾被列為不符合規定網站中，已有三分之二進行改善，不再有入侵式廣告，而在Google迄今檢查的數百萬網站中，只有不到1%的網站被過濾掉廣告。

若網站無法確定自己網站上的廣告是否符合標準，可透過Google提供的「廣告體驗報告」測試工具，檢查網站是否含有入侵式廣告。若被檢測出不符合規定，網站管理員除了改善外，也可向Google提出抗辯。

Google強調，他們此舉的目的並非封鎖廣告，而是提供所有使用者更好的網路環境，創造更佳的用戶體驗、更有活力的網路生態系統。最後Google也指出，網站檢查作業將會持續擴大。

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關鍵字：Google,廣告,入侵式廣告,網站

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