星宇航空年終獎金1個月　明年調薪3%「給5天全薪病假」

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國旅遊熱度未減，航空業營收亮眼。星宇航空昨天發布內部信宣布，今年將發放1個月年終獎金，並於明年調薪約3%，另提供5天全薪病假、10天全薪住院病假。

星宇航空昨天發布內部信表示，依公司2025年整體營收狀況，今年將發放1個月年終獎金。另考量消費者物價指數漲幅，明年將進行結構調薪，依據員工2025年成為試用客艙組員起的年資，針對hourly rate（時薪）最高調加15元，另將交通津貼調至1,500元，餐費補助調至每餐140元。

星宇航空內部信中也提到，為強化員工健康保障，明年起將提供優於勞基法的5天全薪病假（即原30天半薪病假天數內，調整5天為全薪），並新增10天全薪住院病假。

星宇航空表示，星宇航空在全體同仁持續努力下逐漸擴張，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。

星宇航空指出，考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

去年航空業營收亮眼，各航空公司紛紛祭出不少獎金，其中，中華航空去年年終獎金平均6.6個月；長榮航空發放7個月獎金，創公司歷史最高紀錄；星宇航空也發放2個月年終獎金；台灣虎航平均12.8個月獎金，更創航空業新高。