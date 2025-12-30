　
星宇航空年終獎金1個月　明年調薪3%「給5天全薪病假」

▲▼星宇航空台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國旅遊熱度未減，航空業營收亮眼。星宇航空昨天發布內部信宣布，今年將發放1個月年終獎金，並於明年調薪約3%，另提供5天全薪病假、10天全薪住院病假。

星宇航空昨天發布內部信表示，依公司2025年整體營收狀況，今年將發放1個月年終獎金。另考量消費者物價指數漲幅，明年將進行結構調薪，依據員工2025年成為試用客艙組員起的年資，針對hourly rate（時薪）最高調加15元，另將交通津貼調至1,500元，餐費補助調至每餐140元。

星宇航空內部信中也提到，為強化員工健康保障，明年起將提供優於勞基法的5天全薪病假（即原30天半薪病假天數內，調整5天為全薪），並新增10天全薪住院病假。

星宇航空表示，星宇航空在全體同仁持續努力下逐漸擴張，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。

星宇航空指出，考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

去年航空業營收亮眼，各航空公司紛紛祭出不少獎金，其中，中華航空去年年終獎金平均6.6個月；長榮航空發放7個月獎金，創公司歷史最高紀錄；星宇航空也發放2個月年終獎金；台灣虎航平均12.8個月獎金，更創航空業新高。

更多新聞
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

