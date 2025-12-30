　
韓國旅遊！妹子驚見「街景一幕超壯觀」　台人秒懂：百搭又不怕髒　

▲▼首爾明洞，韓國旅遊，首爾旅遊，韓國自由行，韓國街道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO去韓國旅遊，發現當地人偏愛穿黑色外套。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

冬天到韓國旅遊的人應該都有同樣震撼！一名網友表示，走在韓國街頭發現當地人幾乎都穿黑色系外套，尤其當一群人一起過馬路時，「畫面真的超壯觀！」貼文引發討論，許多人也笑回「地鐵車廂裡一片黑壓壓」、「他們服飾業這麼花俏，衣服是都賣外國人嗎？」

一名女網友在Threads發文表示，在韓國街頭發現當地人幾乎都穿黑色系外套，尤其人群過馬路時，黑壓壓一片的景象特別壯觀。

這番觀察引起另一位網友也直呼，韓國服飾產業明明這麼發達，但在車廂內、馬路上卻清一色都是黑色羽絨衣，那些色彩繽紛的衣服難道都是賣給外國人的嗎？

羽絨衣無法常洗「黑色最實穿」

底下網友熱議，「來西門町觀光的韓國年輕男生，衣服也都是黑、白、灰」、「日本人也是這樣」、「羽絨外套通常偏貴 怕髒，所以乾脆買深一點的顏色，比較好管理」、「日本也是全部都黑色，而且是長版外套，黑白色是他們的安全色」、「我問韓國朋友，除了怕髒之外，穿黑色比較低調，上班不用那麼高調」、「從韓國回來，感覺韓國人的制服是北臉」、「日本地鐵電車內也都是黑的，但他們都穿大衣」。

也有人解釋，「因為幾乎每天要穿羽絨衣，羽絨衣又不好洗，所以久久洗一次，淺色系的很容易髒，黑色的話看不出來」、「淺色系很難顧，所以買深色系的比較方便」、「黑色不怕髒一年洗一次」、「1.不怕髒、2.百搭3.相較其他服裝，大衣穿起來較體面正式」。

12/28 全台詐欺最新數據

韓國街景黑色外套壯觀羽絨外套

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

