盼全台人民有「1最大共識」！律師：面對惡霸，不如棍準備大點

▲中國大陸解放軍9月參加抗戰勝利80周年軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

中國解放軍東部戰區近日進行圍台軍演，律師林智群在臉書用「附中生上台大」當開場，強調做事要先有目標，再反推自己該準備到什麼程度；接著把同樣邏輯搬到兩岸議題，直指台灣最大共識應是「不給共產黨統治」，並認為要達成目標就得強化武器、訓練與民防，「面對惡霸，你還不如把棍子準備大根一點。」

林智群先舉例，「附中一個年級26個班，一年230個上台大，如果想上台大，你在自己班上至少要維持前8名。」他說這就是「目標取向」，先訂目標，再推算自己該努力到什麼程度，才知道每天該怎麼準備、差距在哪裡。

接著他把話題轉到兩岸，直言「全台人民，不管是支持哪個黨，最大共識應該是『不給共產黨統治』。」針對這個目標，他列出所謂的「準備」：採購武器、增加人員訓練、提升民眾民防能力。

「看過斑馬求獅子別吃牠？」 大票共鳴神比喻

他也反問，「跟共產黨做朋友，拜託它不要試圖統治台灣，可以達到『不給共產黨統治』這個目標嗎？i don’t think so！」還用動物比喻加碼，「你有看過斑馬拜託獅子不要吃牠的嗎？有用嗎？面對惡霸，你還不如把棍子準備大根一點。」

貼文引發討論，「恐懼來自於火力不足，面對惡霸的有效良方，千古不變的道理」、「你有看過斑馬準備大棍子，旁邊斑馬說你為什麼挑釁獅子嗎？」「你有看過斑馬拜託獅子不要吃他嗎 +1」、「大雄裝孬還是換來胖虎的一番毒打，與其裝孬，還不如把自己練壯一點。」