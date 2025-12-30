停國道路肩看跨年煙火「最高罰6千」　警方鎖定6大熱區取締

▲高雄義大跨年煙火秀。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

115年元旦將至，過往有民眾在國道為觀賞跨年煙火減速或停靠路肩，高公局表示，違者可罰3千元至6千元；另警方將於國1汐五高架、后里、台中、大雅，以及國3古坑、國10仁武至燕巢等6大重點路段加強取締。因應旅遊車潮，元旦當天國道將採單一費率收費，為原費率75折，並取消20公里免費里程。

高公局指出，元旦當日及前1日將有跨年及觀賞元旦日出等活動，由於跨年活動為深夜時段，且可能有民眾同時參與跨年及觀賞日出等活動，行駛國道時，應避免為觀賞煙火而刻意放慢車速或於路肩逗留，影響車流與行車安全，若有違規減速、臨時停車、停車或未依規定使用路肩等情形，將處駕駛人3千元以上、6千元以下罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，已請國道公路警察局於元旦跨年當晚，在車輛易慢速行駛或臨停的路段加強巡邏、驅離及取締作業，重點取締路段包括國1汐五高架、后里、台中及大雅路段，國3古坑路段，以及國10仁武至燕巢路段，呼籲用路人務必依規定行駛，以降低事故風險並避免受罰。

此外，為紓解元旦當日及前一日跨年與旅遊車潮，高公局表示，將視車流狀況機動開放路肩，並配合實施匝道儀控等交通疏導措施；元旦當天國道收費方式調整為單一費率收費，短程用路人可多利用地方道路前往目的地，減輕國道負擔。

由於部分民眾可能連續熬夜參加跨年與迎新年活動後上路，身心狀態恐受影響，高公局提醒，民眾應優先選擇搭乘公共運輸工具，若自行開車，務必養足精神並繫妥安全帶，避免分心、疲勞駕駛及酒駕，以確保行車安全。

▼高公局疲勞駕駛宣導。（圖／高公局提供）