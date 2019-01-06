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就要外國男友！英語妹熱戀義大利帥哥　「靠Google翻譯交往」

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▲▼倫敦23歲女子克洛伊（Chloe Smith）曾到西班牙的伊維薩島（Ibiza）渡假，當時她在夜店遇見來自義大利的帥哥丹尼爾（Daniele Marisco），儘管兩人不會說對方的語言，卻迅速擦出愛火，並靠著Google翻譯越來越了解彼此。（圖／翻攝自太陽報）

▲克洛伊用自己的故事證明，語言間的障礙不會影響愛情。（圖／翻攝自太陽報） 

國際中心／綜合報導

現居倫敦的23歲女子克洛伊（Chloe Smith）曾到西班牙的伊維薩島（Ibiza）渡假，當時她在夜店遇見來自義大利的帥哥丹尼爾（Daniele Marisco），儘管兩人不會說對方的語言，卻迅速擦出愛火，並靠著Google翻譯越來越了解彼此。如今，克洛伊想證明，愛情不會受到語言的阻礙。

《鏡報》報導，克洛伊來自英格蘭西密德蘭郡（West Midlands），2016年時她前往西班牙，並在夜店遇見丹尼爾，她立刻受到男方強烈吸引便詢問電話號碼，她知道自己以前從沒交過外國男友，但感覺就是突然來電，「有時你必須為了愛情做點什麼。」

儘管克洛伊不懂對方的語言，兩人依舊墜入愛河中，過程中，他們會使用Google翻譯溝通，然而，隨著相處的時間越長，也就越少透過翻譯軟體來對話。丹尼爾現在只有鮮少時刻才會打開翻譯網頁。

克洛伊曾和丹尼爾到巴塞隆納遊玩，當時她認識男方才剛滿1周，朋友都說她太瘋狂，但她說這是最棒的決定。隨後，這對情侶又到訪更多地方，克洛伊也與男友的家人見面，她讚許義大利南部的第一大城市拿坡里（Naples）相當美麗。

兩人現居在倫敦南部的斯特里薩姆（Streatham），25歲的丹尼爾在當地一家義大利餐廳擔任調酒師，他表示，自己的戀情證明那些當初懷疑他們的人都是錯的，雖然前期他聽不太懂女友說的話，但深知對方很特別，他會學習英語，並教導如何烹飪義大利美食，彼此就像是難得的靈魂伴侶（soulmate）。

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