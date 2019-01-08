Android用戶注意！黑暗模式有機會入主新一代作業系統

▲ Google 內部員工已經證實，黑暗模式將會成為新一代Android作業系統的一項正式功能。（圖／翻攝 avast）

科技中心／綜合報導

Android終於要迎來黑暗模式了嗎？外媒報導指出， Google 內部員工已經證實，黑暗模式將會成為新一代Android作業系統的一項正式功能。

據國外網站《Android Police》報導指出，過去一段時間，Google已經針對許多Android上的應用程式增加黑暗模式，例如YouTube、Google 新聞、Google Maps 以及 Chrome 瀏覽器等等，而原先Android Pie在測試時曾有推出黑暗模式，但正式版卻不見蹤影，因此也讓大家期待下一代的Android Q會正式搭載。

而據Google 內部員工表示，黑暗模式已經確定會出現在新一代的Android Q作業系統當中，在「Chromium Bug Tracker」的證實貼文當中也提到，Google將努力在今年5月前讓所有 UI 元素能完美與黑暗模式相符，這也暗示了Android Q 開發者預覽版最有可能的就是在今年五月問世。

先前Google在 Android 開發者高峰會上就表示，黑暗模式因為可以降低手機的藍光強度，對用戶的眼睛來說能夠降低疲勞，且近期許多高階手機都採用OLED面板，相較於傳統的LCD面板，OLED面板在黑暗模式下更能達到省電的效果。