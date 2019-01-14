開運、祈福、保平安　搶抽鹿港天后宮開運光明燈！

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恭喜呀恭喜，發呀發大財！距離農曆年不到一個月的時間，除了掌握自己的豬年整體運勢（抽豬年運勢籤請點我），也別忘記為自己新的一年點上一盞開運、祈福、保平安的光明燈！ETtoday為廣大網友能接受媽祖的照拂，特與光明燈一盞難求的鹿港天后宮合作，只要參加《新聞雲》App、《星光雲》App側欄活動【抽！豬年開運光明燈】，即可獲得抽光明燈的機會！

>>>參加【抽！豬年開運光明燈】祈求新年順利、平安，請點我！<<<

>>>想知道2019豬年運勢如何嗎？點我抽籤求媽祖指點迷津吧！<<<

許多民眾選擇過年時到著名的廟宇參拜、點光明燈，為祈求新一年身體健康、元辰光彩、平安順遂。全台各大廟宇點燈已經開跑，今年的搶燈大戰火熱進行中，你加入了嗎？若你還沒行動，趕快加入抽燈行列！本次抽光明燈非虛擬點燈，是可以親自到廟宇查看點燈位置的！不需要為了點燈搶破頭，馬上加入「抽！豬年開運光明燈」活動吧！

=======簡單3步驟！搶抽鹿港天后宮「開運光明燈」！=======

◎ 步驟1：

下載《ETtoday新聞雲》App、《ETtoday星光雲》App。

◎ 步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App、《ETtoday星光雲》App，從左上角摺疊選單入口（三條橫線）展開側欄，點選「2019豬年運勢籤」進入運勢籤活動頁，誠心向媽祖求籤。

◎ 步驟3：

回到《ETtoday新聞雲》App、《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），展開側欄點選「抽！豬年開運光明燈」，填留資料、抽光明燈。提醒！請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄抽獎資格喔！

鹿港天后宮【開運光明燈】贈獎資訊：

◎ 活動時間：1月14日（一）起至1月25（五）23:59止

◎ 活動獎項：鹿港天后宮月老燈，共250名。

◎ 得獎公布：1月28日（一）19：00前公布於活動新聞稿件。

◎ 兌領方式：請中獎網友三日內回覆所需的資料（需回傳完整才，由主辦單位向鹿港天后宮完成線上點燈，個人資料請務必正確並完整填寫資料，如填寫格式有誤或是不正確，視同放棄得獎資格，敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

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