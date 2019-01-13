《玩命貼圖》首映　李佳芬盼政府帶頭扶植高雄電影產業

▲李佳芬表示，希望未來能有更多電影來高雄拍攝、製作。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

大學念廣電出身的李佳芬13日下午出席電影《玩命貼圖》首映會，廣電科系畢業的她對於目前許多電影工作人的成就相斐然，尤其該片的特效鏡頭更獲得國外影展肯定，不過她也認為台灣的電影題材似乎少了些兒少方面的議題，讓許多爸媽可以與孩子一起看電影，李佳芬也提到，市政府對於電影產業一定會大力支持。

提到大學念廣電的歲月，李佳芬說，他們在念大學時就有電影分析相關的課程，許多上課的日子都要往電影院跑，寫到鏡頭語言或分析類的報告，若有細節忘掉仍然要除回戲院再看片，她說，那時候台灣第一代的新銳導演剛出道，像是侯孝賢、楊德昌等人，而《玩命貼圖》中絕大部分的工作人員都是年輕人，讓她感到相當佩服。

李佳芬也說，她自己非常喜歡看電影，只不過有小孩後這樣的機會幾乎沒有了，因許多題材大多不適合小孩，若台灣有人願意拍出像《哈利波特》那樣的原著小說改編的電影，相信會有更多的爸媽會帶著小孩進電影院；《玩命貼圖》是今年第一部在高雄首映的電影，她希望政府能帶頭扶植整個高雄的電影產業，讓許多電影工作者不必再前往外地發展。

▲李佳芬參加電影《玩命貼圖》首映。（圖／記者洪正達攝）