李佳芬送暖綠議員酸「外戚干政」　韓國瑜霸氣護妻：太離譜！

▲韓國瑜夫人李佳芬出席小林國小活動 。（圖／記者吳奕靖攝）



地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬探視偏鄉學童與自閉症畫家，卻被民進黨議員高閔琳、邱俊憲酸「外戚干政」，韓國瑜霸氣回應護妻：「佳芬只是以市長夫人身分關心偏鄉小朋友，卻被這樣聯想、批評，實在太扯」。

李佳芬9日上午參加甲仙區小林國小活動，下午接著前往自閉症畫家展覽「看星星在說畫」，呼籲各界接納純真的天使畫家們，肯定媽媽們的辛勞，但沒想到民進黨議員高閔琳與邱俊憲卻在臉書質疑痛批，李佳芬不具公職身分，卻利用市府資源到處跑，帶著官員隨行，甚至還發布新聞採訪通知，高閔琳在臉書還寫到「上演公私不分、公器私用，夫人干政、外戚干政ing？」更直言請問韓國瑜，現在到底是你在當市長，還是妻子當市長？

▲高雄市民進黨市議員高閔琳在臉書發文質疑「外戚干政」，隨後遭到網友質疑再貼出「用愛包容」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過臉書一貼立刻遭到網友反擊，有人寫：「妳是覺得妳的票很多是吧，罷免妳剛好而已，妳們做就行，別人做就不行，妳就繼續崩潰吧」，還有「公益行程是好事…難道之前總統妻子或院長夫人去跑公益行程也有錯…麻煩跳出因為他是韓國瑜所以所作所為都是錯的迷思好嗎？有這個時間發酸文……倒不如趕快幫助選區把空污問題處理掉…真的…」，逼得高閔琳在臉書又回應四個字「用愛包容」。

據了解，韓國瑜市長知道後，表示相當不了解，「佳芬只是以市長夫人身分關心偏鄉小朋友，卻被這樣聯想、批評，實在太離譜」，新聞局長王淺秋則表示，市長因為公務繁忙分不開身，才請妻子李佳芬出席公益活動，帶著相關局處官員前往探視，並無不妥，李佳芬也沒有逾越身分，做出指示，因此干政之說實在無理。

▲高雄市民進黨市議員高閔琳在臉書發文質疑「外戚干政」，隨後遭到網友質疑再貼出「用愛包容」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

