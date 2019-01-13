▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響，萬人齊聚祈福許好願。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

「聞鐘聲，煩惱輕，智慧長，菩提增。」聆聽法華鐘聲洗滌心靈，匯聚眾人的好心好願，共同祈願世間苦難平息、幸福安寧。法鼓山訂於2月4日除夕晚上9時25分至翌日零點40分，在法華鐘樓舉辦「撞鐘祈福法會」，歡迎民眾闔家一起來參加，在108響法華鐘聲中淨化身心、辭舊迎新，更透過許願、行願，來轉自己的好運，也轉家庭、社會及全世界的好運。

▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響，今年以關懷主題為「好願在人間」。（圖／法鼓山提供）

法鼓山今年以關懷主題為「好願在人間」，鼓勵大眾「許個好願，讓它實現；積極行願，造福人間」。人為什麼要發願？法鼓山方丈和尚果暉法師向大眾分享，發願雖是佛教常用名詞，它的內涵實與許願相近。

大家不妨回想自己許願時的心境路程，在許願當下，我們的心往往趨於寧靜安定，而從內心深處生起一份承諾：「我願意這樣做！」也就是心甘情願，主動承擔。只要以願力與決心來深入開發自己的內心世界，就能發掘我們潛在而無限的慈悲與智慧。

法鼓山於2月4日當天晚間7時30分，可先參加彌陀普佛法會，在禮佛中告辭過去、感恩護佑平安，於佛前誠心懺悔、從心歸零後，再重新出發。此外還可到祈願觀音殿持《大悲咒》、鈔經祝福，並親做平安御守，為長輩親友祈福。

法鼓山表示，無法親臨現場的民眾，歡迎線上同步收看法鼓山網路電視台直播，一起在螢幕前聽聞鐘聲跨新年。欲知詳細活動資訊，可請逕至「法鼓山祈願撞鐘」專區網站查詢：http://bell.ddm.org.tw/content05.htm。

▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響，萬人齊聚祈福許好願。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響。（圖／法鼓山提供）