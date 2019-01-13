選戰倒數「柯家軍」民調落後　陳思宇：戰到最後一刻

▲陳思宇大龍市場掃街。（圖／陳思宇辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選進入最後倒數階段，「柯家軍」陳思宇雖然派出台北市長柯文哲連連站台，但民調還是持續落後，陳思宇13日受訪時表示，當年桃園市長鄭文燦民調也落後，但最後成功逆轉勝，自己也會戰到最後一刻。

面對民對數字落後，陳思宇表示，她相信還有時間跟空間，「會戰到最後一刻」，她也表示，自己會效法2014年鄭文燦民調一路落後的狀況下，最後還是逆轉勝，「這精神和故事給我很大的鼓勵，會繼續努力跟基層爭取認同」。

至於是否會繼續找柯文哲站台，陳思宇回應，目前還有很多的計畫，包括昨天的騎腳踏車活動，受到很多地方支持者的好評，如果沒有這樣大型的活動，很多民眾還是不知道補選要開始了，她認為選舉最重要的是參與感，這部分會再邀請大家來幫忙助選。

面對對手陳炳甫有丁守中、連勝文站台，陳思宇說，有黨派、有派系都有非常資深的大咖，因為自己沒有政黨也沒有派系，所以只能靠著自己和志工一步一腳印走出來，做好自己的事情就好。

至於議員父親陳建銘臉書貼文質疑，路邊的陳思宇海報都被惡意撕除，一旁的對手何志偉海報卻完好如初，要支持者應該保持理性，陳思宇對此表示，她不會去懷疑任何人，會努力爭取大家的認同為主，但相關內容都掌握證據、根據狀況做調整。