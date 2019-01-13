2020起手式？柯文哲3月訪美　造訪華盛頓如面試

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲已證實要在3月中旬左右時間造訪美國東岸，除了要接受接受葉克膜權威單位頒獎外，還將到訪華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等，尤其赴華府還將進行演講，被認為已跨出城市外交範疇，其在政治上的象徵意義大大不同。柯文哲在2016年到訪美國西岸的產業發展重地，如今3年後橫跨美國國土來到東岸的政治重地，政治之路形同更上層樓。

九和一大選後，台北市長柯文哲在藍綠夾殺下驚險連任，加上民進黨大敗，讓柯儼然成為國民黨之外的唯一選擇，也讓柯陣營開始評估2020參選的可能性。而訪問美國的行程安排，尤其3月將要到訪華盛頓，更被外界解讀是要去「面試」。

由於台灣夾在美中兩強之間的折衝之地，過去要參選總統的政治人物多會到美國走一圈，形同面試，最重要的是在兩岸議題上的態度，攸關美方在未來總統大選乃至兩岸關係上介入的程度。而柯文哲向來堅持的「兩岸一家親」立場，屆時在訪美時勢必會受到檢驗。

儘管柯文哲面對選總統一事多三緘其口，還說要外界6月再問他，但事實上柯並非毫無準備，第一步就是要拓展較為貧濟的國際關係人才庫，廣納各方人才；據了解，政團、智庫等並非空穴來風，柯營幕僚確實有在私下運作相關議題。

柯文哲過去在2016年3月曾經訪美，行程包括舊金山、鳳凰城、洛杉磯等3個姊妹市，同時也參訪矽谷、拜訪特斯拉、Cisco等公司，外界仍定位在城市外交；此次時隔3年再度訪美，將橫跨美國來到東岸的華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等城市，其中造訪華府又規劃發表演說，外界也認為此行是這位4年來攪亂台灣政壇的怪傑，在向美方自我介紹。