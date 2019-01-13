妙禪冬季style曝！女信徒緊跟...他一穿「卡其長風衣」潮翻　網驚：有帥到

▲根本王者style。（圖／翻攝自PTT，內有多圖）

網搜小組／綜合報導

佛教如來宗創辦人妙禪受到廣大信眾追捧，一名網友就分享seafood近況，而他冬季的帥氣造型也隨之曝光。只見散發王者風範的妙禪走在最前端，後面則有女信徒跟隨，幫他拿風衣外套，兩側更有虔誠信徒恭送他離開，讓鄉民不禁笑虧，「天母的最美的風景，莫過於妙禪師父降臨人世間了。」

好一陣子淡出版面的seafood，最新冬季造型曝光！網友在PTT八卦版照片連發，表示在只剩20度的冬天，妙禪師父頂著寒冷出門辦法會，同時笑說「師父最近在造型上下了好大一番功夫，而且大奶司儀還得一路拿著活佛的大俠外套，到達門口才讓他穿上。」

▲真的有帥XDDDD。（圖／翻攝自PTT）

從臉書佛教如來宗的社團可知，這是妙禪於本月6日，在「如來正法大圓滿法會E班」的側拍畫面，只見他穿著西裝、戴著墨鏡，整個人霸氣外漏，沒想到一穿上風衣更是潮度滿點，而紫衣信徒們跪地、虔誠地恭送師父，也飄散出滿滿的信仰阿！

另外，在粉專po出當天的照片後，信徒們湧入留言洗版，「感恩 師父！讚歎師父！」而批踢踢鄉民看到新造型，也不禁讚嘆，「有點潮，信徒抖內不少喔」、「那件風衣好幾萬唉」、「好像有點帥」。

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