北京市政府「前世今生」解密　原址曾為日本使館

▲前北京市政府大門所在地曾為大日本公使館正門。（取自新浪微博＠愛新覺羅鄒德懷）。

記者陳政錄／專題報導

近日北京市政府迎來歷史性的一刻，正式東遷至通州區「城市副中心」。值得注意的是，解密市政府原址的「前世今生」，不僅曾是日本佔領的駐華公使館領地，被日本人改建之前，還是清朝有名的「肅親王」王府所在地，可說是見證了中國百多年來的興衰史。

事實上，1949年1月1日掛牌，於東城區正義路2號的北京市人民政府「原址」一路走來見證不少歷史大事，除該年9月才從舊名「北平」正式改為北京外，隨政府組織改革，先後更名為市人民委員會、成立市革命委員會等，直到1979年確立以市人民代表大會常務委員會、市人民政府為主的領導班子組織。

▼北京市政府原址大門，基本保留原貌。（圖／記者張一中攝）

▲歷經滄桑的北京正義路4號院。（圖／取自民銀旅行資料照片）

在1949年解放以前，北京市人民政府原址更是命運多舛，原先的市政府北區為大名鼎鼎的「肅親王府」舊址，不過在1900年由於戰亂及義和團抗洋運動衝突，肅親王與慈禧太后一同避走西安後，一度成為洋人的據點。

直到1901年，清朝被迫簽定《辛丑條約》，根據內容，已被大肆破壞後的肅親王府被徵為日本駐華使館用地，在經過改建、拆除後，已經沒有王府原貌，只剩垣牆尚能識別。

值得注意的是，日本駐華公使館不只徵用肅親王府，更提出因使館原址狹小，近一步將周邊的詹事府、柴火欄胡同及部分民宅劃為擴建用地，使得日本使館從初建位於江米巷路北的區域一路擴張，直至東面、北面、南面分別與法國使館、義大利兵營使館、西班牙使館相臨，最後正門開在御河路，也就是現在的正義路上。

▲1月10日晚間，原北京市政府牌匾在眾人矚目中卸下。（取自新浪微博＠愛新覺羅鄒德懷）

因此在解放後，1949年到2019年的北京市人民政府所在地大門，就是當年日本駐華公使館的大門，雖經過改建但基本保留原貌，當年留下的西式建築也有部分繼續使用。

至於通州區城市副中心的新政府大樓1月11日啟用後，舊的市政府大院未來將何去何從?據《中國經濟周刊》引述專家分析，空置出的原址大致有三類用途，第一，作為中央機關及有關事業單位的使用空間；第二，作為綠地規劃的開放空間；第三，作為文化用途，比如博物館等。

▼北京市政府原址大院內的辦公大樓，未來將有新的用途。（圖／取自百度地圖）