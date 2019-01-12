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寧波、鄭州、佛山將入列　陸2018GDP「萬億俱樂部」達17城

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▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

隨著鄭州、寧波與佛山日前宣佈2018年GDP將破人民幣1萬億元，大陸2018年的GDP「萬億俱樂部」成員達到17座城市，寧波全市居民人均可支配收入突破5萬元。此外，在2017年，已經有北京、深圳和廣州的GDP超過了2萬億元人民幣，而南通、東莞、泉州、西安2017年GDP也都有高過7000萬元人民幣，有望成為「萬億俱樂部」的「後備軍」。

《中新經緯》指出，在2017年已經有14個城市GDP進入「萬億俱樂部」，其中上海成為首個跨越3萬億的城市，北京緊隨其後將成為第2個，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海11個省區市同年的GDP總量超過3萬億元，2018年「3萬億俱樂部」將至少擴至12地。

此外，時任鄭州代市長王新偉在去年9月27日表示，預計2018年地區生產總值將突破1萬億元，5年年均增長約9%、人均地區生產總值將突破10萬元大關。

▲▼2019年1月9日，河南鄭州火車站，鄭州火車站人潮湧動，迎來客流小高峰。（圖／CFP）

▲河南鄭州火車站。（圖／CFP）

寧波在在本月3日召開市委經濟工作會議，宣佈2018年預計GDP突破1萬億元、財政總收入突破2500億元、寧波全市居民人均可支配收入突破5萬元。

▲▼寧波舟山港。（圖／翻攝自中新網）

▲寧波舟山港。（圖／翻攝自中新網）

而佛山發佈的2018年前三季度經濟運行情況顯示，GDP同比增長6.2%，按此推測，佛山2018年GDP總量有望超過1萬億元。

據了解，17座「萬億俱樂部」城市從地域分佈看，12座城市位於大陸東部地區，3座位於中部（武漢、長沙、鄭州），2座位於西部（重慶和成都）。

此外，2017年GDP總量超過7000億元的還有南通、東莞、泉州、西安、大連、煙台、合肥、濟南、福州等9城市，距離「萬億俱樂部」僅一步之遙。

▼寧波市景。（圖／CFP）

▲▼寧波市，寧波市景。（圖／CFP）

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關鍵字：GDP,寧波,鄭州,上海,北京,萬億俱樂部

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