日本女講師與台灣男大生結婚！產子後老公神隱　她一人辛苦育兒

▲日台師生戀，最後卻鬧上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名就讀日文系的男大生，與系上日本女講師談戀愛並發生關係。日女懷孕後，兩人結婚，但男方畢業後，趁日女回國產子時，傳E-mail說要離婚，接著搬離原本的住處，日女回台後，找不到老公，只能一人辛苦扶養孩子。兩人分居迄今逾10年，男方決定訴請離婚，但法官認為兩人婚姻破裂男方應負較大責任，判不准離婚！

阿倫（化名）表示，2006年念日文系時與日女交往，相處後覺得個性不合，他想分手，但日女已經懷孕並逼婚，還承諾，只要生了孩子就離婚，為了順利畢業，他才答應結婚，但後來女方反悔，要孩子10歲才可以離婚，他決定搬家，分居等待，沒想到時間一到，日女再次反悔，他不想再等，決定訴請離婚。

日女則解釋，是男方主動追求，為了增加相處時間，他還故意延畢半年，留在學校協助她處理行政事務，兩人日久生情而交往，2007年底懷孕，是阿倫說要結婚的！兩人在台灣、日本都有辦理結婚登記，沒想到在她回日本生產時，阿倫就傳E-mail說，「我想了很久，覺得不行了。我已經搬家了….我的心已經走不下去了，所以我想離婚…」讓她傻眼又心碎，回台灣時卻再也找不到老公，只能一人把孩子養大…

法官認定夫妻的分居，是阿倫搬家神隱，對妻小不聞不問，完全沒有盡父親應有的責任，對兩人婚姻破裂應負較重之責，因此駁回阿倫訴請。