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出遊注意！日本A型流感病例破百萬　東京福岡等地發布警訊

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▲▼公費流感疫苗 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲ 日本流感疫情持續擴大 。（圖／記者洪巧藍攝）

國際中心／綜合報導

冬天正值流感高峰期，日本今冬又特別乾燥，加速疫情蔓延。厚生勞動省9日最新數據顯示，本季流感病例已經在這周突破100萬人，且光是去年12月最後一周就有44.6萬人因此到醫療機構就診，預估這波疫情將持續擴散。

《日經中文網》根據厚生勞動省資料報導，全國5000個定點醫療機構在2018年12月24至30日間，每天平均接觸11.17名流感患者，已經超過「注意警報」級別的10人；流感已經成為全國性的流行疾病，多達43個都道府縣患病人數都較前一周增加，其中又以北海道疫情最為嚴重。

截至2019年第一周，全國流感確診人數已經達到106.4萬人。推算指出，12月最後一周全國約有44.6萬名流感患者就醫，相較前一周的31.3萬人爆增超過10萬人，大多罹患A型流感。東京、神奈川、琦玉、靜岡、茨城、長野、福岡等地方政府都接連發布流感警報，靜岡還有27所學校在新年後停課。

由於日本新年連假剛結束，民眾紛紛返回學校和工作崗位，造成交通壅擠，也是流感擴散的原因之一。當局呼籲，民眾應勤洗手，咳嗽和打噴嚏時要戴上口罩，最近欲前往遊玩的旅客也應多加注意。

ET快訊
女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！醫：是OO殘留物

關鍵字：流感,A型流感,日韓要聞

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