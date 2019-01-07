鼓勵失聯移工自行到案 南警五分局強化宣導

▲市警五分局防治組外事巡官透過諮詢布建與多方宣導，目前已有失聯外勞主動向警方自首，依違反入出國及移民法移送移民署台南市專勤隊辦理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局針對轄內火車站前、台南公園一帶加強「觀宏專案」脫團旅客及外籍人士不法查察、訪問與安全維護外，因應外勞在台失聯及外籍人士在本國非法逾期停居留或從事不法犯罪等情事，利用多元管道，積極向外籍移工團體宣導，鼓勵失聯移工、逾期居留外來人口自行到案。

台南市假日常有外籍移工前往台南火車站前商圈、台南公園活動，五分局防治組外事巡官透過諮詢布建與多方宣導，目前已有失聯外勞主動向警方自首，依違反入出國及移民法移送移民署台南市專勤隊辦理。

警方說因應政府政策，將運用各種語言，透過網路和商家，加強宣導外籍移工主動到案，有關內政部移民署於108年1月1日至6月30日推動為期半年的「擴大失聯移工、逾期停（居）留外來人口自行到案」專案，失聯外籍勞工如於專案期間主動到案，除僅需繳納最低額度的逾期居留罰鍰新台幣2000元外（遭警方查獲者，從重裁處金額可高達1萬元），更可免遭收容處分，也能視情獲得未來禁止入國管制期間之減免，呼籲在台的失聯外籍移工及逾期停（居）留的外來人口於專案期間踴躍主動到案，警方並將持續預防轄內外國人非法活動及違規情事加強取締，以淨化轄內涉外治安環境，共同維護社會治安！