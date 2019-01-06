6都準公幼補助8月上路　國教署主動溝通「微調」3月有結果

▲國教署署長彭富源說明幼教準公共化相關資訊。（圖／記者許展溢攝）

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去年8月，全台15個縣市先辦「準公共化幼兒園政策」，今年8月，6都將會跟進辦理，但是有幼教業者認為，這樣的政策不對，6都私校不管是土地成本或是人事成本都比15縣市高，補助標準不該同步，對此，教育部今（6日）下午召開記者會，表示接下來會到6都和民間團體、私幼業者討論，再來看看如何調整。

中華民國幼教聯合總會長何明德認為「幼教準公共化」，今年8月起六都也要加入，但是補助標準和其他15縣市一樣，這是「很失敗的政策」。何明德說，比較適當的方式，建議可以採取分區定價，因台北市和屏東，不論是人事成本、房屋土地成本都不同，都市和偏鄉補助標準相同，何明德覺得不合適。

▲國教署長彭富源表示，接下來將到6都拜訪，主動說明「準公共化幼兒園」政策。（資料照／記者張瑞傑攝）

60人以下的私幼、每月收費1萬以下，61人以上到120人、每個月收費9千元以下和120人以上、每個月收費8千以下都可以參加這項政策，另外，有些幼兒讀的私幼沒有參加申請或是沒有就讀幼兒園者，每個月每個人仍然會補助1人2500元。

國教署長彭富源說，6都新首長到任後，對於準公共幼兒園的政策還在了解中，要是不了解的，國教署會到6都主動說明，召開記者會前，彭富源有再向其中4都聯絡，希望主動提供資訊。記者詢問到，6都未來確實會「微調」嗎？國教署保留彈性，將會等談完之後再做決定，最快3月會有結果。