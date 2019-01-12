　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

擴大抓「翻牆」　紐約時報：陸Twitter用戶因「不當言論」被盤查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼社群平台推特(Twitter)共有1.4億活躍用戶，每天會發表約3.4億條推文。（圖／達志影像／美聯社）

▲社群平台推特（Twitter）。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心 ／綜合報導

不久前才有大陸網友「翻牆」被罰1000元人民幣，現在官方又要擴大Twitter盤查。《紐約時報》11日報導指出 ，大陸加大盤查Twitter用戶力度，盤查對象包括「沒有很大影響力」的用戶，這與過去主要鎖定有知名度的目標不同，警方在審問用戶時，大多會採取「列印出推文、建議用戶刪除特定訊息或直接刪除帳號」的模式。不過大陸官方目前還未證實這項消息的正確性。

綜合外媒報導，根據9名曾遭大陸警方訊問的推特用戶說法，以及一段4小時的審訊錄音，發現大陸警方審訊模式為，「列印出推文、建議用戶刪除特定訊息或直接刪除帳號」，且大多數被盤查的用戶，曾發佈過批評大陸政府或領導人的推文。

報導稱，一名「人權活動人士」王愛忠被要求刪除「批評政府」的言論後，包括賬戶備用密碼的訊息後，共3000條推文被刪除。王愛忠將原因歸咎為「政府支持的黑客」。不過目前大陸並未針對報導內容作出回應，或證實其真實性。

由於官方控管，大陸網友無法進入境外網站，如Facebook、Twitter等，因此不少人選擇利用VPN（虛擬私人網絡）瀏覽這些「受封鎖網站」。但根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》規定，無論任何單位、個人不得「自行建立」或使用「其他信道」進行網路連線；若違反規定可由公安機關責令停止連網，並給予警告，處人民幣1.5萬元以下罰款，若有違法所得者，依法可沒收。

日前就傳出一位朱姓網友因「翻牆」遭開罰1000元人民幣（約4400元新台幣）的消息，顯見大陸開始追查「翻牆」的決心。

►►7天「翻牆4百次」罰4千...比吸毒還重！　網：原來我一直違法

►►陸開放基礎教育師資「西進」暨大台籍教授：注意薪資差異

►►遭控「過度收集」用戶數據　TCL：均為基本信息，經過用戶同意

ET快訊
孫生睡木椅6年「第一次期待過年」利菁曝對話：看到想哭
加國台人看不下去！臉書怒創「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」
他爆菊「插進超大圓罐」！醫尷尬挖1hr拔出超衝擊

關鍵字：推特,VPN,網路監管,Twitter,翻牆

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

擴大抓「翻牆」　紐約時報：陸Twitter用戶因「不當言論」被盤查

「快舟-21」可造世界最大飛彈「攜50核彈頭」　環時：錯得離譜

華聞快遞／寧吉喆：將陸續推出擴大消費政策　鎖定網上網下融合

影／解放軍「匕首槍、轉角槍」齊亮相　央視：先進武器罕見同框

影／「文青運將」15年創作300首詩　半路「有靈感」停車秒寫稿

廣州成3大交通樞紐　擁「30分鐘通勤圈」＋12小時全球航空交通圈

2019陸將加大「減稅降費」　財長劉昆：政府要過「緊日子」

7歲女童反覆高燒不退　竟是膿液「淹沒左肺、壓歪氣管」　

10個月內見4次面　習近平與金正恩必談半島、經濟、兩國關係

收15億光年外星信號　科幻小說家劉慈欣：我是不會回應的！

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

五月天怪獸一句話噹爆阿信　看冠佑一直被「殺」...有一種爽感！

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

擴大抓「翻牆」　紐約時報：陸Twitter用戶因「不當言論」被盤查

「快舟-21」可造世界最大飛彈「攜50核彈頭」　環時：錯得離譜

華聞快遞／寧吉喆：將陸續推出擴大消費政策　鎖定網上網下融合

影／解放軍「匕首槍、轉角槍」齊亮相　央視：先進武器罕見同框

影／「文青運將」15年創作300首詩　半路「有靈感」停車秒寫稿

廣州成3大交通樞紐　擁「30分鐘通勤圈」＋12小時全球航空交通圈

2019陸將加大「減稅降費」　財長劉昆：政府要過「緊日子」

7歲女童反覆高燒不退　竟是膿液「淹沒左肺、壓歪氣管」　

10個月內見4次面　習近平與金正恩必談半島、經濟、兩國關係

收15億光年外星信號　科幻小說家劉慈欣：我是不會回應的！

猛龍過江／羅堉誠扮替補殺手　台師大攻克電台街

最萌路跑！6米高史努比呆萌汽球　2019年高雄史努比路跑報名開始

當一回上海人　在美軍留下的老洋房吃法國料理

陳建寧第一份薪水1萬8　竟是媽媽「偷付錢」給朋友幫忙！

中職／桃猿主場開練　石垣島交流賽規劃帶10投

工程師想追27歲上進妹！猶豫「學店有單純的？」　網中肯分析...打醒他

蕭敬騰師弟再+1！「沒見幾次面」Summer簽下超強金馬新人

吵著「我也要坐」…7歲女童搭堆高機10秒遭輾斃！嬤目睹崩潰哭癱

小彬彬暴瘦20KG臉消風！年收2店「改當直播主求生」

對撞貨車手擦傷！高職弟丟4估價單「收驚＋曠課費2.3萬」　司機看傻了

大陸熱門新聞

撿金手鐲拒收回禮　清潔員：有4..

影／「扶瑞號」12日試營運 網..

獨／貫徹「習五條」　台企聯17..

7歲女發燒　600ml黃色膿液..

人民幣漲破6.74　開啟強幣時..

菜販歌喉激似張學友　粉絲跨越1..

京東＋蘇寧調降iPhone8／..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

習近平會議發表談話　6項任務迎..

開賓士失控撞5死　女駕駛庭上痛..

在台陸生：這裡給的幸福感讓人不..

大陸推「共享化妝間」你敢用嗎？

匕首槍轉角槍齊亮相

陸2018年GDP「萬億俱樂部..

更多熱門

相關新聞

吳釗燮推特嗆中國　網笑：有槍啊

中國大陸近期傳出有民眾使用推特發表言論，而被關進拘留所15天，外交部長吳釗燮12日則在外交部推特再度直言：「你們到底在怕什麼？」

川普：我下令停止援助加州野火

翻牆行竊被逮　小偷說我內急

川普：與中國的協商進展非常順利

日富商爽當乾爹砸1億送100網友紅包！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

台中「女模級警花」　男友身分曝光

17歲少女泡湯昏倒「家醜房事」穿幫！表哥狂冒汗

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿的意義

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面