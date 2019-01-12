擴大抓「翻牆」　紐約時報：陸Twitter用戶因「不當言論」被盤查

▲社群平台推特（Twitter）。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心 ／綜合報導

不久前才有大陸網友「翻牆」被罰1000元人民幣，現在官方又要擴大Twitter盤查。《紐約時報》11日報導指出 ，大陸加大盤查Twitter用戶力度，盤查對象包括「沒有很大影響力」的用戶，這與過去主要鎖定有知名度的目標不同，警方在審問用戶時，大多會採取「列印出推文、建議用戶刪除特定訊息或直接刪除帳號」的模式。不過大陸官方目前還未證實這項消息的正確性。

綜合外媒報導，根據9名曾遭大陸警方訊問的推特用戶說法，以及一段4小時的審訊錄音，發現大陸警方審訊模式為，「列印出推文、建議用戶刪除特定訊息或直接刪除帳號」，且大多數被盤查的用戶，曾發佈過批評大陸政府或領導人的推文。

報導稱，一名「人權活動人士」王愛忠被要求刪除「批評政府」的言論後，包括賬戶備用密碼的訊息後，共3000條推文被刪除。王愛忠將原因歸咎為「政府支持的黑客」。不過目前大陸並未針對報導內容作出回應，或證實其真實性。

由於官方控管，大陸網友無法進入境外網站，如Facebook、Twitter等，因此不少人選擇利用VPN（虛擬私人網絡）瀏覽這些「受封鎖網站」。但根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》規定，無論任何單位、個人不得「自行建立」或使用「其他信道」進行網路連線；若違反規定可由公安機關責令停止連網，並給予警告，處人民幣1.5萬元以下罰款，若有違法所得者，依法可沒收。

日前就傳出一位朱姓網友因「翻牆」遭開罰1000元人民幣（約4400元新台幣）的消息，顯見大陸開始追查「翻牆」的決心。

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