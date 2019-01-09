翻牆行竊失風被逮　小偷：「我內急」方便而已

▲57歲賴姓竊嫌，專闖空門被白河警分局循線查獲，起獲贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名57歲賴姓竊嫌，自2018年11月起，多次侵入民宅行竊，賴嫌為躲避警方查緝，駕駛懸掛他牌照之車輛，隨機挑選犯案目標，白河警分局循線追查將賴嫌逮捕到案，查出他涉及多起民宅竊案，全案偵訊後依竊盜等罪嫌送辦。

警方調查57歲賴姓男子本身就是住宅慣竊，足跡遍及台南麻豆、鹽水、白河等地區，平時好吃懶做，隨身攜帶犯案工具，駕駛懸掛他牌照之車輛，尋找犯罪地點後，先將車輛停放人煙稀少之田間產業道路上方便逃離，利用晚餐時間以徒步行走之方式，鎖定燈火未開啟之住戶或無人居住的空屋先投石問路，確認住戶不在家或家門未上鎖之屋舍，便闖入行竊，再將竊得贓物以高價轉賣銷贓。

白河警分局接獲報案隨即展開調查，調出附近路口監視錄影畫面，鎖定犯嫌，經多日跟監埋伏，1月8日當場查獲賴嫌翻牆入民宅行竊，賴嫌被抓矢口否認偷竊還強辯，因「內急」需如廁才翻牆入民宅，最後仍被依竊盜罪嫌移送法辦。

白河分局呼籲民眾，出門、在家，都要養成隨手鎖門的習慣，尤其出門時，要確保關好、鎖好才離開，夜間將住家內燈火開啟易可避免讓小偷有機可乘。