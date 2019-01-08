日本超狂富商「爽當乾爹」　自掏腰包砸1億送100網友紅包！

▲前澤友作8日真的選出100名網友，各發出100萬日幣現金。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本知名服飾電商龍頭ZOZOTOWN的社長前澤友作5日在推特上表示，自己將發出總額1億日幣的紅包給100位網友，只要網友在7日以前追蹤前澤的帳號，就有機會獲得100萬日幣的「新春大禮」，推文一出馬上吸引500萬網友轉發分享，爭相想要成為萬中選一的幸運兒。但前澤此舉也遭到反面聲浪批評，是在「花錢買粉絲」。另外，前澤已經在8日上午親自向獲得「紅包資格」的100名網友一一發送私訊通知喜訊。

綜合日媒報導，ZOZOTOWN社長前澤友作8日遵守諾言在推特發文表示，「已經開始發送私訊給獲選的網友！但要將100人的私訊全部寄送完畢可能必須花上好幾個小時。敬請期待！！」約1個小時後，前澤再度發文，「已經發給70個人了。只剩30人！」

許多獲選的粉絲也紛紛留言，「啊？謝謝社長的100萬！老實說沒有想過我竟然會中獎，真的嚇了一大跳！我會好好的使用這筆錢的」、「謝謝你選中我！因為我還是學生，我想把錢存起來」、「竟然有100萬！從來沒想過真的能夠得到這筆錢」等。

前澤友作舉辦這場活動後，不斷收到各路網友傳訊表示，自己需要償還獎學金等各種需要現金的疑難雜症，也因此獲得許多「粉絲」，但也有人認為，前澤的行為是在「購買粉絲」，亂撒錢。對此，推特的日本分公司則稱，相關行為並未違反推特使用守則。