遭控「過度收集」用戶數據　TCL：均為基本信息，經過用戶同意

▲TCL公司。（圖／翻攝自官網）

大陸中心／綜合報導

繼華為、中興後，深圳TCL也被美方「找到罪名」。位於倫敦的網路安全公司Upstream Systems宣佈，深圳企業TCL的天氣App一直在收集全球智慧手機使用者「異常數量」的數據。TCL則回應，此款App收集的資料均為手機應用中常見的使用者最基本信息，並且經過了使用者的同意，所謂對使用者資料「過度收集」的說法並非事實。

美國《華爾街日報》2日報導，該天氣App名叫「Weather Forecast-World Weather Accurate Radar」，來自深圳TCL電信技術有限公司，是Google應用商店中全球下載量最多的天氣App之一。

據報導，Upstream Systems稱，該App是由TCL公司研發並預裝在阿爾卡特手機上，通過TCL在華伺服器收集包括智慧手機使用者地理位置、電子郵箱位址和唯一的15位元國際移動設備識別碼(IMEI)等資料。

綜合陸媒報導，TCL公司表示，他們對用戶安全問題十分重視，此款APP收集的資料均為手機應用中常見的使用者最基本資訊，並且經過了使用者的同意，其目的主要是提升使用體驗，「所謂對使用者資料『過度收集』的說法並非事實。」



TCL還表示，《華爾街日報》稱這款App「伺服器在中國」也不是事實，該App使用的是亞馬遜AWS伺服器，所有資料都在美國，「我們深知對客戶資訊安全保持時刻警惕的重要性，所以我們正在解除部分協力廠商的SDK（軟體包）存取權限，但google等經過驗證且可信賴的合作夥伴仍然擁有許可權。」

▲ TCL天氣app。（圖／翻攝自觀察者網）

TCL強調，公司開發的所有APP都是通過VirusTotal提交的，該系統使用超過70種不同的殺毒掃描來檢查每款App，以確保它們符合Google應用商店要求的安全級別，「擁有我們SDKs使用權的協力廠商合作夥伴的應用程式也是如此。最後，每個應用程式在上架之前還要再經過google自己的安全檢查。」

針對這一報導，TCL公司稱，已在第一時間做出反應，正在進一步與合作夥伴和協力廠商檢測機構進行相關調查。

Google方面則回應，「不會對單一應用程式置評。」



▲TCL的電視產品。（圖／翻攝自官網）

中國現代國際關係研究院副研究員李崢表示，美方這種行為，可以看做是其有針對性打壓中國技術企業的一環，「如今美國正在有目的性地尋找中國相關技術企業的『漏洞』，從而進行攻擊和抹黑。此次TCL事件正是美方這一動向的具體體現。」

實際上，這並非美國媒體或企業首次指責TCL。李崢表示，「美國安全部門此前曾指責在美銷售的TCL智慧電視存在安全風險，該款電視憑藉自身性能和價格上的優勢，已經在美國市場佔據著較大的份額，受到消費者的熱捧，之後美方幾次針對TCL的行為，意在詆毀品牌形象，進而減小其在美國市場的份額。」

根據移動應用分析公司App Annie統計，這款天氣App自2016年12月發佈以來，累計下載次數超過1000萬次，在大約30個國家的天氣類App躋身排名前5，在巴西、墨西哥和菲律賓等國人氣非常高。此外，該App在英國和加拿大「最受歡迎的天氣App」排名第6，也是2017年美國20大天氣應用之一。