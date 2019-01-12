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築牆談判再破局　傳將動用救災經費　川普：我會想辦法找錢　

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▲▼川普表示絕不會放棄蓋牆。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示絕不會放棄蓋牆。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

為了說服國會批准57億美元（約台幣1751億元）的築牆經費，美國總統川普本周不但發布全國演說、與國會民主黨代表會面、親自飛抵美墨邊境視察，威脅若不提供經費，將直接宣布國家緊急狀態。現在他則將腦筋動到國防部140億美元的救災資金上，這筆資金是主要用來修復天災受創最嚴重的地區，協助修復計處建設，2018年這筆資金指定用於波多黎各、德州、加州等地。

綜合CNN、CNBC報導，白宮已要求五角大廈提供未動用的資金清單，並請美國陸軍工兵部隊（U.S. Army Corps of Engineers）審查2018年2月通過的救災法案中，將高達140億美元（約台幣4300億元）的結餘款項轉用至邊境圍牆，並在45天內開始動工的可行性。據官員表示，最近這筆資金才剛入帳，目前尚未支用超過130億美元（約台幣4000億元），如協助波多黎各還有20億美元未用完，德州也有餘45億美元，但都已經向其他各地區承諾協助重建。

川普說，如果與國會遲遲無法達成共識，他也不會宣布緊急狀態，「雖然我也不想這麼說，可是我100％會從其他地方找到這筆錢。」根據《美國法典》第10條（Title 10 of the US Code），川普確實有權力動用這筆資金，但相對來說就必須取消許多已簽訂的項目，或軍事建設，將會伴隨高昂的終止費用，也無法確保屆時國會是否願意，替這些取消或延遲的項目補充資金。

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關鍵字：川普,美墨邊境,邊境圍牆,北美要聞

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