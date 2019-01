超傻眼0元薪資單！政府關閉21天　員工痛批：可以像個大人坐下來談嗎

▲聯邦員工聚集白宮前抗議。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國聯邦政府關閉邁入第21天,已經創下美國有史以來最長的政府關閉紀錄,超過80萬名聯邦員工被迫停工,或無薪工作,而一張「0元薪資單」,更加深這些雇員在生活、貸款、帳單上的壓力。

▲聯邦雇員公布0元薪資單。(圖/達志影像/美聯社)

航管員瑪麗亞(Josh Maria)在推特上po出一張0元薪資單,並說,「看到上面的數字是0,只能說這是悲傷與現實的結合,我們是美國,我們應該可以比這更好。」聯邦政府自去年12月22日關閉至今已21天,近日聯邦員工陸續收到12月22日到1月5日的薪資支票,也越來越多員工對此表達不滿,無法為了「責任」繼續無薪工作,邁阿密機場越來越多員工「請病假」,讓機場不得不在13號過後關閉其中一個航廈。根據勞動部(Labor Department)統計,典型的聯邦雇員時薪約為37美元,相當於每周1480美元。

為了解決基本生活開銷,許多聯邦雇員開始到處打工或兼職,例如在維吉尼亞州就有一個學區,特地為這些雇員舉行代課老師招聘會,在農業部食品檢驗局工作的法蘭奇(Gerri French)和丈夫同時停工,她說,「好在有學校代課老師這個機會,讓他們挺過生活困難。」來自加州48歲的喬治(Chris George)原本擔任林務局的技術主管,如今也開始在叫車平台Lyft上開車維持收入,她痛批聯邦員工成為籌碼,「川普、民主黨、共和黨3方都不能像個大人一樣好好坐下來談。」

這次的僵局導致將近四分之一政府部門關閉,川普還揚言,關閉可能持續數個月甚至數年。美國聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)呼籲川普「該長大了,做好你的工作並結束政府關閉僵局」。本月10日也有數百名被迫放無薪假的聯邦雇員,在白宮前抗議,高喊「我們要薪水!」

Air traffic controllers got paychecks for a total of $0 today because of Trump's government shutdown.



This is a crisis!



Mr. Trump, stop holding our federal employees hostage as political pawns. Open the government now. pic.twitter.com/0YvxmsyWwh