揭露土耳其前總理逃稅涉「汙辱」！女記者被判13個月徒刑

▲《德國之聲》記者芸柯爾（Pelin Ünker）。（圖／翻攝自國際調查記者同盟（ICIJ））

實習記者鄭佩玟／綜合報導

又有記者被打入黑獄？土耳其強人總統艾爾多安的極權統治，不斷威脅著新聞自由，記者處境日益艱難，近日又傳出有記者因挖掘政客貪腐惡行遭判罪。被告為《德國之聲》的記者芸柯爾（Pelin Ünker），因調查前總理尤迪倫的境外經濟活動，不僅被起訴，更被判處13個月有期徒刑和罰金。

▼土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）





據英國《衛報》報導，芸柯爾曾任職於批判性色彩濃厚的土耳其《共和報》經濟記者，同時也是國際調查記者同盟（ICIJ）成員。ICIJ在2017年披露1340萬份的境外避稅資料，名單上赫然可見英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）私人投資的基金，以及蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、迪士尼（Disney）知名企業與政商人物。

這份資料被稱為＜天堂文件＞，芸柯爾也有參與，並揭露了土耳其前總理尤迪倫（Binali Yıldırım）與其子商業活動的細節。 2018年土耳其大選後，尤迪倫的總理職務被撤職，變成土耳其大國民議會的發言人；父子兩人在地中海島國馬爾他擁有公司，受惠於馬爾他的稅收政策，可以減免大量稅金。

▲土耳其前總理尤迪倫（Binali Yıldırım）。（圖／CFP）

芸柯爾雖然據實以報尤迪倫父子的財務活動，但土耳其首都伊斯坦堡一間法院卻聲稱她的行為涉及「誹謗與汙辱」，判處13個月徒刑及罰金8600土耳其里拉（約4.8萬元台幣）。

芸柯爾在庭上替自己抱屈，「我做的都是記者份內的事，＜天堂文件＞系列報導牽扯許多公眾人物，不是只針對尤迪倫。他當然可以陳述反對意見，去力證自己的清白，而我則堅持自己是無罪的。」

Pelin Unker, a DW reporter, was sentenced for her Panama Papers investigative work. Her report showed the ties of the sons of former Prime Minister Binali Yildirim to offshore companies. pic.twitter.com/MpFhfPk1m6 — DW News (@dwnews) 2019年1月9日

土耳其在限制新聞自由上罄竹難書，根據美國非營利組織「保護記者委員會」（CPJ）統計，截至2018年底，就有68位記者被逮捕、拘留在土耳其境內，全都面臨起訴，罪名是從事恐怖行動。芸柯爾無奈的說，「這就是記者的日常，我們可以在法庭上遇見同樣被起訴的同行。」