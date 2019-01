揭露土耳其前總理逃稅涉「汙辱」！女記者被判13個月徒刑

▲《德國之聲》記者芸柯爾(Pelin Ünker)。(圖/翻攝自國際調查記者同盟(ICIJ))

實習記者鄭佩玟/綜合報導

又有記者被打入黑獄?土耳其強人總統艾爾多安的極權統治,不斷威脅著新聞自由,記者處境日益艱難,近日又傳出有記者因挖掘政客貪腐惡行遭判罪。被告為《德國之聲》的記者芸柯爾(Pelin Ünker),因調查前總理尤迪倫的境外經濟活動,不僅被起訴,更被判處13個月有期徒刑和罰金。

▼土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)。(圖/達志影像/美聯社)

據英國《衛報》報導,芸柯爾曾任職於批判性色彩濃厚的土耳其《共和報》經濟記者,同時也是國際調查記者同盟(ICIJ)成員。ICIJ在2017年披露1340萬份的境外避稅資料,名單上赫然可見英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)私人投資的基金,以及蘋果(Apple)、臉書(Facebook)、迪士尼(Disney)知名企業與政商人物。

這份資料被稱為<天堂文件>,芸柯爾也有參與,並揭露了土耳其前總理尤迪倫(Binali Yıldırım)與其子商業活動的細節。 2018年土耳其大選後,尤迪倫的總理職務被撤職,變成土耳其大國民議會的發言人;父子兩人在地中海島國馬爾他擁有公司,受惠於馬爾他的稅收政策,可以減免大量稅金。

▲土耳其前總理尤迪倫(Binali Yıldırım)。(圖/CFP)

芸柯爾雖然據實以報尤迪倫父子的財務活動,但土耳其首都伊斯坦堡一間法院卻聲稱她的行為涉及「誹謗與汙辱」,判處13個月徒刑及罰金8600土耳其里拉(約4.8萬元台幣)。

芸柯爾在庭上替自己抱屈,「我做的都是記者份內的事,<天堂文件>系列報導牽扯許多公眾人物,不是只針對尤迪倫。他當然可以陳述反對意見,去力證自己的清白,而我則堅持自己是無罪的。」

