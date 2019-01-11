　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

批中選會：自視權威　律師聲請中正、文化2教授法律鑑定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北市長選舉驗票,驗票中心驗票畫面。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲台北市長選舉無效之訴，丁守中律師團批中選會，還在自視是權威。（圖／資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者楊佩琪／台北報導

台北市長選舉無效之訴，丁守中律師團向法官聲請教授專家進行法律鑑定，人選為中正大學財經法律系教授黃俊杰，以及文化大學政治系教授楊泰順。不過到底需不需要鑑定，雙方爭辯激烈。台北市選委會律師認為，學者的意見可為日後修法參考，不適用針對現行法律。丁守中律師則痛批，中選會至今還在自認權威。

日前開庭，丁守中律師團便批評中央選舉委員會的態度，就是影響選舉結果的關鍵因素之一。11日下午2點30分開庭，律師團向法院聲請，由中正大學教授黃俊杰、文化大學教授楊泰順進行法律鑑定，分別就現行《選罷法》是否足以影響選舉結果做出，以及選舉制度違反公平性，例如邊投票邊開票，是否符合選舉制度核心意義等部分，進行法律見解。

中選會派出的代理人表示，主管認為，中選會為選務機關，如此等於「自己找專家鑑定自己」，讓他們不知應做何反應。委任律師認為，《選罷法》規定相當清楚，學者會有不同意見，或許可作為日後修法的參考，並非針對現行法律；適用法律是法院的職權，不須再請專家說明不同主張。

這樣的說法，引來丁守中律師團抨擊。律師王炳仁認為，我國採「投開票合一制」，但對於「投票所」的意義，實務上並無見解，立法上也看不出能否投完票就立即開票，目前的狀況，根本是中選會還在自行望文生義。

律師李念祖則痛批，中選會還是一副「我們就是權威呀！為什麼要找專家！」的態度。此次選舉，中選會、台北市選委會都有很多方法可避免爭議狀況發生，但把既有的作法套用在此次複雜的選舉上，爭議絕對難免，也嚴重影響選舉的公平公正；對於相關法律該做什麼樣的解釋？若只能由主管機關來解釋，根本不適當。

【相關新聞】

北市長選舉無效訴訟　丁守中律師：有些法官驗票不是很積極
 

ET快訊
小昆凌「超兇浴照」曝光！「100%真人娜美腰身」網噴鼻血
正妹被小黃衝撞「大小便失禁」包尿片度日　肇事女運將拒道歉
林志玲「北半球掉出」開衩到大腿根！《延禧》3女神美翻紅毯

關鍵字：丁守中,選舉無效,法律鑑定,文化大學,中正大學,楊泰順,黃俊杰,教授,中選會,驗票,投票,開票

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貴婦奈奈告美人網侵權　逃亡中法院宣判獲賠15萬

影／「台灣天才駭客」張啟元GG　入侵高鐵購票系統詐領20萬

快訊／抓到了！性侵假釋犯潘俊皓　宜蘭員山鄉落網

影／手部有特殊六角星！台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

獨／高雄鐵橋驚見屍掛空中！不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

影／台東性侵犯拆電子腳鐐「竄逃北部」　臉書VS通緝照「差很大」

偷機車夜騎290公里只為見女網友　性侵犯拆腳鐐脫逃原因曝光

陳致遠宵夜吃清粥被盯著看　狂扯對方衣領怒嗆：不知道我是誰嗎

用老公送的圍巾纏繞…她上吊死在房內　夫下班回家抱妻屍哭斷腸

貴婦奈奈「心理痛苦」告人索賠300萬　法官：太多了

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

幫霸道總裁刮鬍子完滾床單！　高瀚宇交往陳芋米第一天就狂親

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

用老公送的圍巾纏繞…她上吊死在房內　夫下班回家抱妻屍哭斷腸

貴婦奈奈「心理痛苦」告人索賠300萬　法官：太多了

恐嚇蔡碧仲「殺你全家」　警登門嫌犯秒坦承：終於找到我了

長髮大眼妹被小黃暴衝猛撞！「大小便失禁」包尿片度日　肇事女運將拒道歉

搶警用機車被開3槍仍落跑　狂徒逃亡17小時後警局投案

批中選會：自視權威　律師聲請中正、文化2教授法律鑑定

快訊／阿婆外出躲劫！台中民宅「3F孩童房」竄火　警消急援

北市長選舉無效訴訟　丁守中律師：有些法官驗票不是很積極

惡男打造「傳播帝國」　17歲少女被逼「天天喝到吐」

狂婦不滿鄰居製造噪音　暗夜猛按門鈴30次報復

《流星花園》再看一次還是感動　日票選「平成時代」純愛偶像劇TOP 10

「假笑男孩」擠出招牌笑容　鬆懈轉頭「變臉」網友一看超心疼

西班牙加入研發歐洲「首款隱形戰機」　盼取代大黃蜂戰機

女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！婦產科醫：是OO殘留物

高中木聯／穀保連霸有雙重壓力　隊長葉子然向隊友喊話

「蘇邁配」成型　葉元之酸爆：最嘔的是鄭文燦　姚可接駐英代表

用老公送的圍巾纏繞…她上吊死在房內　夫下班回家抱妻屍哭斷腸

出遊注意！日本A型流感病例破百萬　東京福岡等地發布警訊

白冰冰MV被轟沒質感　一見到「韓國瑜」嬌喊：我多委屈啊！

泰國大師賽／三局逆轉退日本組合　盧敬堯、楊博涵挺進4強

社會熱門新聞

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山..

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通..

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕..

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

戀情不被祝福　16歲少年進旅館..

快訊／性侵假釋犯破壞電子腳鐐潛..

性侵犯拆腳鐐原因曝光　到宜蘭找..

「吃不到」14歲女友　潘俊皓帶..

性侵犯破壞腳鐐逃逸　臉書、通緝..

快訊／板橋病婦住處上吊身亡

客人改叫Uber　小黃暴怒攔車..

控陳致遠吃粥打人　男突反悔撤告

「幼教界隋棠」麻煩大了！檢要傳..

虐嬰嗆人秒神隱！淯薪托嬰主任被..

更多熱門

相關新聞

北市選舉案　律師：法官不是很積極

台北地院11日再次開庭審理2018台北市長選舉無效訴訟案，原告丁守中的委任律師王寶蒞認為重新驗票時「有些法官太不不是很積極」，所以聲請重新勘驗各投開票所的選舉人名冊，另外也希望找專家來做法律鑑定，釐清邊投票邊開票的情形，是否符合現代選舉制度的核心意義。

北市重選！律師：選舉無效可能成立

進廁所驚呼臭臭！「他走出來」男大生崩潰

再修《公投法》　綠委喊公投不必綁大選

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面