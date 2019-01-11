批中選會：自視權威　律師聲請中正、文化2教授法律鑑定

▲台北市長選舉無效之訴，丁守中律師團批中選會，還在自視是權威。（圖／資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者楊佩琪／台北報導

台北市長選舉無效之訴，丁守中律師團向法官聲請教授專家進行法律鑑定，人選為中正大學財經法律系教授黃俊杰，以及文化大學政治系教授楊泰順。不過到底需不需要鑑定，雙方爭辯激烈。台北市選委會律師認為，學者的意見可為日後修法參考，不適用針對現行法律。丁守中律師則痛批，中選會至今還在自認權威。

日前開庭，丁守中律師團便批評中央選舉委員會的態度，就是影響選舉結果的關鍵因素之一。11日下午2點30分開庭，律師團向法院聲請，由中正大學教授黃俊杰、文化大學教授楊泰順進行法律鑑定，分別就現行《選罷法》是否足以影響選舉結果做出，以及選舉制度違反公平性，例如邊投票邊開票，是否符合選舉制度核心意義等部分，進行法律見解。

中選會派出的代理人表示，主管認為，中選會為選務機關，如此等於「自己找專家鑑定自己」，讓他們不知應做何反應。委任律師認為，《選罷法》規定相當清楚，學者會有不同意見，或許可作為日後修法的參考，並非針對現行法律；適用法律是法院的職權，不須再請專家說明不同主張。

這樣的說法，引來丁守中律師團抨擊。律師王炳仁認為，我國採「投開票合一制」，但對於「投票所」的意義，實務上並無見解，立法上也看不出能否投完票就立即開票，目前的狀況，根本是中選會還在自行望文生義。

律師李念祖則痛批，中選會還是一副「我們就是權威呀！為什麼要找專家！」的態度。此次選舉，中選會、台北市選委會都有很多方法可避免爭議狀況發生，但把既有的作法套用在此次複雜的選舉上，爭議絕對難免，也嚴重影響選舉的公平公正；對於相關法律該做什麼樣的解釋？若只能由主管機關來解釋，根本不適當。

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