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慈濟證嚴法師　獲頒中正大學名譽文學博士

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▲▼2019年1月7日，國立中正大學特別在大林慈濟醫院，頒授「名譽文學博士」學位予慈濟創辦人證嚴法師，以肯定證嚴法師無畏艱險的堅毅精神、平等無差別的寬闊胸襟、慈憫萬民的無私大愛，正是無私奉獻服務社會的優良典範，堪為青年學子表率。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

2019年1月7日，國立中正大學特別在大林慈濟醫院，頒授「名譽文學博士」學位予慈濟創辦人證嚴法師，以肯定證嚴法師無畏艱險的堅毅精神、平等無差別的寬闊胸襟、慈憫萬民的無私大愛，正是無私奉獻服務社會的優良典範，堪為青年學子表率。

國立中正大學頒授名譽文學博士予證嚴法師的推薦理由為：證嚴法師基於人間佛教的理念，透過實際行動發揚佛教慈悲喜捨精神，終生致力於國內外慈善事業，期能淨化心靈，建立和樂無爭的人間淨土。

中正大學推薦理由提及，綜觀證嚴法師一生行事，對於臺灣社會、醫療、教育、文化、新聞傳播、國際交流等層面均具有重大深遠的貢獻，尤其以身作則，帶領全球慈濟志工擔起慈悲喜捨濟世情的宏願，行願半世紀以來，聞聲救苦的慈濟一直都在。

▲▼2019年1月7日，國立中正大學特別在大林慈濟醫院，頒授「名譽文學博士」學位予慈濟創辦人證嚴法師，以肯定證嚴法師無畏艱險的堅毅精神、平等無差別的寬闊胸襟、慈憫萬民的無私大愛，正是無私奉獻服務社會的優良典範，堪為青年學子表率。（圖／慈濟基金會提供）

難民流亡路線上，慈濟志工在；餘震廢墟旁，慈濟志工在；風災後的死城裡，慈濟志工也在。這些文字不是宣傳，而是慈濟志工烙印在心板上，視同信仰相信的本分事。

慈濟基金會全球分支點與關懷足跡，超過九十個國家和地區。一方有難，只要到得了，慈濟志工都會在。

2003年慈濟正式成為，聯合國非政府組織會員； 2010年慈濟取得聯合國，經濟社會理事會特殊諮詢地位。這股以臺灣為核心的慈善能量，行經五十多年，已在國際間形塑出美善形象。

慈濟故事的緣起，證嚴法師，從1966年開始，他便不斷宣說，一元五角都能做善事，只要日日在竹筒中存下五毛錢，為善是人人的本分事，不管窮人或富人，這是以智慧為樑、以慈悲濟世的人間實像。

另一方面，瀰漫於世間，焦急、忙亂，不安的種種，更讓證嚴法師憂心不已。故而，只要證嚴法師在花蓮，無論如何疲累，在許許多多天未破曉的清晨，總會聽見上人輕聲透過靜思晨語，從佛法義理中，深入淺出，一一撫慰不安的心靈。

這些如湧泉般，涓涓滴滴的智慧法語，堅定且溫柔的智慧開示，總會被有心的弟子們忠實紀錄、校對終而集結成一本又一本簡單易懂的著作。

無數的失望生命，因展讀證嚴法師的書而回頭；無數的禁錮心靈，因展讀證嚴法師的書而開放；許多的破碎家庭，因展讀證嚴法師的書而和樂；許多的美善因緣，因展讀證嚴法師的書而具足。與其說，證嚴法師是當代著作等身的文學巨擘，不如更貼切地說，這是一位宗教家的慈悲情懷，著書立說，無不在於擁抱蒼生。

▲▼2019年1月7日，國立中正大學特別在大林慈濟醫院，頒授「名譽文學博士」學位予慈濟創辦人證嚴法師，以肯定證嚴法師無畏艱險的堅毅精神、平等無差別的寬闊胸襟、慈憫萬民的無私大愛，正是無私奉獻服務社會的優良典範，堪為青年學子表率。（圖／慈濟基金會提供）

證嚴法師的第一本著作《證嚴法師靜思語》出版於1989年，輯錄自法師平日向弟子、會員或社會大眾的開示或談話，簡潔而充滿深意的文字，總共被翻譯成十八種語言版本，不僅是華人社會廣為流傳，也深受西方讀者的喜愛。

心繫教育的證嚴法師更有一系列的著作是針對年輕人宣說《春天的約定》《誠實的商人》《灑下好命的種子—寫給年輕人的祝福》無一不循循善誘、無一不語重心長。關切氣候變遷，呼籲環保、人心淨化的著作《清淨在源頭》《心室效應》《與地球共生息》等等，幾乎每一個季度，證嚴法師都有一本新書出版，靜思弟子一起讀書，一起共修，在文字中咀嚼領略: 上人以自身、以慈濟人為典範，以正知、正見、正思維，引領，補足，對治人間的種種迷茫與困惑。

證嚴法師與慈濟，是一個佛教基金會，是一個國際非政府組織，也是一個期待人人向上、向善的修行團體，慈濟人在人間行善的慈悲步履，都緣於師父__證嚴法師的殷殷叮嚀與教誨，於是，從1993年起，證嚴法師七次獲頒海內外各知名大學，社會科學、社會福利、人文等榮譽博士學位，但法師總是自謙，這一連串肯定和殊榮，都應回歸全球的慈濟人。

世人以欽佩之情，見證慈濟實踐了人救人、人幫人，知易卻行難的志工精神；慈濟人卻深深體解，慈悲與溫柔的力量之所以能如此撼動人心，是因為「愛與智慧」，證嚴法師的身體力行，是所有問題的答案。

慈濟證嚴法師歷年來獲頒「名(榮)譽博士」學位一覽表
1993年, 香港中文大學「社會科學榮譽博士」學位
2001年, 香港大學「名譽社會科學博士」學位
2002年, 交通大學「社會與文化名譽博士」學位
2011年, 菲律賓東方大學「人文榮譽博士」學位
2012年, 泰國摩訶朱拉隆功大學「社會福利榮譽博士」學位
2015年, 泰國納里宣大學「社會發展榮譽博士」學位
2019年, 中正大學「名譽文學博士」學位

▲▼2019年1月7日，國立中正大學特別在大林慈濟醫院，頒授「名譽文學博士」學位予慈濟創辦人證嚴法師，以肯定證嚴法師無畏艱險的堅毅精神、平等無差別的寬闊胸襟、慈憫萬民的無私大愛，正是無私奉獻服務社會的優良典範，堪為青年學子表率。（圖／慈濟基金會提供）

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