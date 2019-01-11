北市長選舉無效訴訟　丁守中律師：有些法官驗票不是很積極

▲丁守中的律師今天當庭質疑，台北市長選舉結果驗票時，「有些法官態度不是很積極」。（圖／記者陳家豪攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北地院11日再次開庭審理2018台北市長選舉無效訴訟案，原告丁守中的委任律師王寶蒞認為有些參與驗票的法官，「態度不是很積極」，所以聲請重新勘驗各投開票所的選舉人名冊，另外也希望找專家來做法律鑑定，釐清邊投票邊開票的情形，是否符合現代選舉制度的核心意義。

2018年九合一大選，國民黨籍台北市長候選人丁守中敗給連任市長柯文哲，丁聲請重新計票獲准，結果仍能翻盤。丁同時委任律師提出選舉無效之訴，他11日沒有親自出庭，被告的中選會和台北市選委會也僅委由律師出庭。庭訊中，丁的律師王寶蒞聲請重新勘驗各投開票所的選舉人名冊，因為去年12月驗票時，「有些法官態度不是很積極」，部分違法之處根本記得不清楚。

此外，丁的律師團仍質疑當時許多投開票所，邊投票邊開票，可能影響選舉投票，因此聲請法律鑑定，希望由中正大學財法系教授黃俊杰，以及文化大學政治系教授楊泰順，鑑定釐清這樣是否符合選舉的核心意義。

台北市選委會律師則認為，學者的意見可為日後修法參考，不適合用來解釋鑑定現行法律。儘管雙方律師團在庭上爭辯，全案到底是否需要找專家鑑定，或者是否需要重驗選舉人民冊，都要等合議庭另行評議決定。