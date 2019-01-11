北市5人重選！律師：法官用「良知」　選舉無效極可能成立

▲丁守中、台北市長柯文哲。（合成圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

去年九合一大選綁公投亂象叢生，「邊開邊投」的情況更是引起爭議，台北市長國民黨候選人丁守中向法院提選舉無效之訴，律師童文勳分析法官「用自己的良知良能」直覺來看，不可能認同「邊開邊投」，因此選舉無效極可能成立，5位候選人將再進行一次投票。

童文勳在政論節目表示，應該看《選罷法》的法律位階，「投、開票所只是地點的規定，地點的規定怎麼可以變成說你可以一邊投票、一邊開票的這個合法的方法呢？」若法官最後認為程序沒有任何違法，沒有任何的不當，「那我們以後就一邊投票一邊開票好了」。

童文勳認為，選務機關有2個任務責任，第一，要維持選務的公平性；第二，要保障選民的投票意願不受任何的干擾，不受干擾包括脅迫、利誘以及「邊開邊投」。

表示，若台北市選舉無效的訴訟確實成立的話，就是重新再選一次，這不是重新報名選舉，就是直接重新投票，就是李錫錕、柯文哲、姚文智、丁守中、吳蕚洋5位原班人馬再進行一次投票。

至於要不要重新投票，童文勳表示，法官「用自己的良知良能」直覺來看，「究竟以後我們要不要一邊投票、一邊開票」，這是很簡單的道理。她認為選舉無效極可能成立。

童文勳說，若法官判有效，等同認可「邊開邊投」的情況，投票所在投完票之後轉為開票所，這是選舉地點的規定，怎麼可以上綱成「可以一邊投票、一邊開票」，影響到憲法保障的秘密投票的「最上位原理原則」，不可能這樣解釋法律的。

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