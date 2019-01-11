開保時捷還當包租公月收30萬　中山分局貪警100萬交保遭起底

▲劉昌祺才被諭令以250萬交保，又被調查局移送北檢，訊後以100萬元交保。（圖／記者趙永博攝）

突發中心／綜合報導

曾任中山一派出所長，現任職松山分局防治組長的劉昌祺，先涉嫌包庇色情酒店而遭台北地檢署依收賄罪諭令250萬元交保。未料檢調追查後，竟還發現他疑似涉包庇另家業者，10日再度遭調查局移送，與2名業者、7名證人一同至北檢偵訊，訊後以100萬元交保，並限制出境出海。而他也被發現其實不但當包租公，每月至少收租30多萬元，還開保時捷跑車代步。

全案起於檢調接獲舉報，中山一派出所員警收受轄區內酒店「曉」（前身立邦酒店）業者賄賂，以求警方減少臨檢次數或甚至不臨檢，酒店得以繼續媒介小姐從事性交易。13年來，除每月行賄4萬元，逢年過節加碼1倍，總計行賄約780多萬元。

檢方發動多次搜索傳喚，發現行賄、收賄犯行自2005年便開始，由酒店媽媽桑巫蕙玲主導，與警方以「老師」為密稱，安排白手套交付款項，因此包括時任中山一派出所長的林崇成等人被查出收賄30萬元，另一警員郜振傑收賄高達100多萬元，檢方一一起訴，目前全案仍在台北地方法院審理中。

而檢調向上溯源進一步清查後發現，現任中山分局警備隊警務員，也曾任職中山一派出所的莊琦良，疑似擔任白手套，集中收取轄區「夜王」及「星光閃閃」2家酒店業者賄款後，交付曾於2014年、2011年先後擔任中山一派出所長職務的劉昌祺、楊文振。

沒想到事後檢方又查出，劉昌祺劉昌祺曾經在稽查「最愛」後，發現該酒店內有未成年份子出入，且提供色情服務，但卻沒有向業者開罰，懷疑劉昌祺是否有涉嫌包庇，為了釐清案情，檢方再度約談他與相關業者到案說明，且此案並不排除有其他共犯，訊後以100萬元交保，並限制出境出海。

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