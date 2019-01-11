影／裕隆集團嚴凱泰11日出殯　白綾帝王帳伴父母長眠金寶山

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記者郭世賢／新北報導

裕隆集團已故前董事長嚴凱泰11日出殯，上午送葬車隊從陽明山住宅開出，前往新北市金山區金寶山墓園，因金山多雨，現場預先搭建各式大大小小的帳棚，主墓區到通道連成一氣，帆布清一色都是白，嚴凱泰葬在已故的父親嚴慶齡、母親吳舜文墓位旁。

▲ 嚴凱泰下葬於金寶山。（圖／記者郭世賢攝）

金寶山的一名員工11日向《ETtoday新聞雲》前往採訪的記者透露，嚴凱泰以前到北岸海洽公或旅遊時，一定都會到金寶山探視父母親，「他是個孝子」，也顯見和父母親的感情很好，死後才會葬在一起。

據了解，嚴凱泰生前預知不久人世，早就叮囑辦這場喪事要低調，所以這次的出殯，動員的人不多，只有家屬、少數公司親近的高層主管送行，人數約在30位左右，喪禮由萬安禮儀公司主辦，出殯的日期定於1月11日，也就是農曆十二月初六，根據農民曆「宜破土、安葬、入斂」。

嚴凱泰在2018年年12月3日，因食道癌病逝於台北榮總，享年54歲。嚴凱泰從母親吳舜文手中接下裕隆汽車集團，不甘於只做國外品牌汽車的代工和代銷，創辦了「納智捷」品牌汽車。

▲ 嚴凱泰下葬於金寶山。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 告別式會場車輛進出的位置。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 嚴凱泰下葬於金寶山。（圖／記者郭世賢攝）