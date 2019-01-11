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15年前「醫護長妻救人抗SARS殉職」！夫女1秒落淚…謝嚴凱泰當年伸援手

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▲▼嚴凱泰。（圖／裕隆集團提供）

▲唐四虎很感謝嚴凱泰慷慨解囊。（圖／裕隆集團提供）

生活中心／綜合報導

台灣2003年爆發嚴重疾病呼吸道症候群（SARS）疫情，當時第一線醫護人員為了搶救病患，有11名醫護人員相繼殉職。如今15年過去了，唐四虎談起殉職的太太陳靜秋，仍舊哽咽落淚。他也感謝日前過世的嚴凱泰，當時在太太過世後伸出援手，讓女兒唐嘉汝能順利完成學業。

台灣2003年3月14日發現首例SARS病例，緊接4月24日、29日，和平醫院和仁濟醫院就分別因院內爆發集體感染而被隔離封閉。當時和平醫院護理長陳靜秋，為了照顧病患，也染上SARS，病發10多天後在5月1日病逝，是台灣第一個染SARS死亡的醫護人員。

▲▼ 。（圖／東森新聞）

▲唐四虎與妻子的合照，他的最大遺憾就是「當時沒能好好照顧她」 。（圖／東森新聞）

2017年的時候，唐四虎被記者問到「如果有機會，希望能跟太太說些什麼」，他回答「是我…第一個，沒有好好照顧她，這是我遺憾的部分」。一路走來，唐四虎感受人情冷暖，有過低潮，但也挺了過來。他說，無論是出國還是到何處，他都將妻子的照片帶在身上，因為「她活在我心裡」。

►集體感染封院！醫護長陳靜秋抗SARS殉職…丈夫翻開相簿哭了

根據《蘋果日報》報導，唐嘉汝回憶小時候，透露陳靜秋平時在醫院工作，她都由保母照顧，媽媽走的那晚，當時爸爸打電話告訴她「媽媽過世了，見不到媽媽，媽媽回不來了」，她馬上大哭，也怕爸爸也會跟著走，「剩下我一個人該怎麼辦？」

唐嘉汝也說，她對陳靜秋的記憶其實有點模糊，但藉由這次機會，翻出媽媽的照片，忍不住說自己沒有了解過媽媽，但看照片才發現母親很常笑，「應該是個很活潑的人，拍照也會擺很多姿勢，感覺是個很樂觀的人。」

▲▼ 。（圖／東森新聞）

▲陳靜秋是台灣第一個染SARS死亡的醫護人員 。（圖／東森新聞）

除了用照片思念母親之外，她還在15歲時，寫過一封信要給陳靜秋「8年多了…，我15歲已是少女，您的少女時期如何，我很好奇…，雖然身邊沒有媽媽，我還是要過，媽媽只是在過著另一個新的旅程，所以彼此祝福，…您在那裡過得好嗎？若想我可以托夢給我」

唐四虎接著透露，和女兒相依為命的15年，一直都有一位貴人默默幫助父女倆，就是日前過世的裕隆集團董事長嚴凱泰。他說，當時妻子剛過世，嚴凱泰就主動伸出援手，說要負擔女兒從小學到大學的學費。

唐嘉汝也透露，她直到上大學，知道有「就學貸款」後，才了解若不是嚴凱泰的幫忙，她的求學過程可能會因為經濟而倍加艱難；但想感謝對方的時候，嚴凱泰卻與世長辭，讓她忍不住流下眼淚「來不及跟他說聲謝謝，真的很遺憾」。

▲▼嚴凱泰葬於金寶山。（圖／記者郭世賢攝）

▲嚴凱泰葬於金寶山。（圖／記者郭世賢攝）

唐四虎表示，15年來他獨立照顧、撫養女兒，真的很感謝董事長給父女倆的幫忙，最後感性地說，他會好好看著女兒成家立業，也會永遠愛著陳靜秋，「我跟女兒都很好，希望靜秋放心，在另一個世界照顧好爸媽，我在這也會照顧好身邊的人。」

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關鍵字：陳靜秋,和平醫院,SARS,殉職,丈夫,唐四虎,妻子,嚴凱泰

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