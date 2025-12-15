京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止

記者黃哲民／台北報導

柯文哲於台北市長任內涉犯京華城等案，今（15日）上午出庭在檢方論告時，忍不住插嘴嗆檢方「亂說」、「又在亂說」等語，主因是檢方提及他2020年2月在市長室與沈慶京密會一事，審判長制止柯、要他在被告答辯時間再講，午休時，柯被媒體詢問為何說檢方「胡說」，他笑答哪有講「胡說」，再被問到是否講「亂說」，柯沒回應。

▲台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、應曉薇等三名被告出庭辯論，中午休息時間外出用餐。（圖／記者湯興漢攝）

今上午9點30分開庭，審判長先講解「公開播送」錄影細節，並駁回柯文哲的律師再度請求「公開播送」被告最後陳述等枝節，上午10點37分起，檢方開始論告，呼籲大家拋開對政治人物的喜好，單純看1個市長、不論哪個市長，對財團做出本案相同行為、與財團有上千萬元往來，「該如何評價？」

▲柯文哲出庭嗆檢方論告「又在亂說」等語，庭外受訪笑稱「我哪有講『胡說』」。（圖／記者黃哲民攝）

檢方強調對本案所有被告都無個人好惡，公訴內容純粹根據客觀事實與卷證內容，均有憑有據，檢方也希望柯文哲未收財團的錢，但柯確實有護航京華城的行為、也有帳冊記載，對關鍵問題都說不知道、不清楚，檢方必須依法追訴、「柯文哲市長沒有特權」。

檢方第1段論告鋪陳京華城現址從工業區變更為商業區、興建京華城球形商場到自行拆除準備改建的歷程，癥結在於法院判決與監察院的糾正，均認定京華城主張的允建樓地板面積12萬0284平方公尺，已在2001年啟用球形商場用掉，屬於「一次性保障」、並非「永久享有」。

但威京集團主席沈慶京不放棄，從2010年到2018年不斷陳情，包括提告爭取改建仍享有同樣樓地板面積，最後以申請都市計畫變更、取得20%容積獎勵方式「繞道而行」。檢方指出，京華城案對沈而言「始終是120284的保障」，20%容獎只是達成120284的「變形」。

▲沈慶京今天出庭再度拄著拐杖自己走，還能上下樓梯。（圖／記者湯興漢攝）

檢方指出，沈慶京努力至2018年的陳情、訴訟都沒成功，與北市府打官司求和解直接恢復允建樓地板面積，也被公務體系否決，柯文哲本人在2017年的居住正義論壇或相關發言，也知道京華城涉及龐大利益、「一放手就是100億元」，最後仍給20%容獎，這也是柯任內唯一親自決行的都市計畫變更案。

檢方表示，京華城沒有都更資格，卻引用《都更條例》創設3項容獎，各單項獎勵幅度看似比都更低，然而其他非都更個案，跟京華城做完相同的事，也不會有容獎，所以同案被告邵琇珮證稱「換湯不換藥」，代表京華城只是透過容獎外觀、達成恢復120284面積目的。

當時台北市府都市發展局公務員，不斷上簽反映引用都更給京華城容獎有疑慮，監察院糾正也認為不具備申請容獎正當性。檢方指出，全國只有京華城以單一土地、單一地主取得這麼鉅額容獎，獨一無二、量身打造，柯文哲說行政要有彈性，但「違法的彈性，就是濫權！」、「用特殊標準給私人利益，就是圖利！」

▲台北地院審理京華城案，今（15日）上午檢方論告，應曉薇出庭枯坐，尚未輪到她的案情。（圖／記者湯興漢攝）

檢方表示，柯文哲辯稱公務員作證都說過程合法，其實卷證顯示，多位公務員證稱適法性有疑，最好依據法院判決執行，或回歸全市一致性作法，但一致性作法須捐出70%淨利給市府，沈慶京只想取得最大利益，因此應曉薇才向官員放話「人家（京華城）就是不要回饋」，而柯早知應曉薇是沈的人馬。

檢方指出，柯文哲又辯稱都委會審議決議給20%容獎，符合法定程序，但檢方舉例，月入上百萬元，只因跟高官友好，就獲准取得低收入戶保障，就算審查形式合法，社會也無法接受這種結論，尤其都委會審議京華城訴求時，顯然不知20%容獎價值121億餘元，京華城付出的回饋成本僅為30.4億餘元，對價性不足。

檢方質疑，沈慶京2020年向柯文哲「發牢騷」後，柯一改贊同市府不恢復京華城120284的立場，突然改成同意京華城陳情轉研議，到底出現什麼轉折？

由於審判長要求每次開庭1小時須休息10分鐘，諭知檢辯雙方斟酌陳述段落，檢方在第1次休庭賣了個關子，恢復開庭後，檢方第2段陳述直指2020年2月20日，柯文哲在市長辦公室第1次密會沈慶京，就是轉折的開端。

此時柯文哲與律師不滿檢方陳述，「搶麥」似地插嘴嗆聲「亂說」、「又在亂說」等語，檢方請柯和律師別干擾、但無效，審判長「卡歌」般制止柯繼續插話，表示言詞辯論階段，檢辯各有各的發言時間，請柯和律師稍後在各自的時間提出反駁，柯才停止。

合議庭裁准庭訊錄音錄影「公開播送」，始於檢方論告，柯文哲和律師嗆檢方過程全都錄。檢方強調柯、沈密會，絕非如2人所稱談論交女友往事的「掩耳盜鈴」，2020年沈慶京「發牢騷」後，京華城後續訴求幾乎每件都成功，同案被告黃景茂證稱「市長指示盡力協助」、邵琇珮證稱「市長下決定，原則公務員都會服從」，為何柯要幫京華城幫成這種程度？甚至批准公告公展，都比其他耗費約10年的類似個案，快了約10倍？