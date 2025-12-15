　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止

記者黃哲民／台北報導

柯文哲於台北市長任內涉犯京華城等案，今（15日）上午出庭在檢方論告時，忍不住插嘴嗆檢方「亂說」、「又在亂說」等語，主因是檢方提及他2020年2月在市長室與沈慶京密會一事，審判長制止柯、要他在被告答辯時間再講，午休時，柯被媒體詢問為何說檢方「胡說」，他笑答哪有講「胡說」，再被問到是否講「亂說」，柯沒回應。

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、應曉薇等三名被告出庭辯論，中午休息時間外出用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、應曉薇等三名被告出庭辯論，中午休息時間外出用餐。（圖／記者湯興漢攝）

今上午9點30分開庭，審判長先講解「公開播送」錄影細節，並駁回柯文哲的律師再度請求「公開播送」被告最後陳述等枝節，上午10點37分起，檢方開始論告，呼籲大家拋開對政治人物的喜好，單純看1個市長、不論哪個市長，對財團做出本案相同行為、與財團有上千萬元往來，「該如何評價？」

▲▼涉犯京華城等案的柯文哲，今（15日）出庭嗆檢方論告「又在亂說」等語，庭外受訪笑稱「我哪有講『胡說』」。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲出庭嗆檢方論告「又在亂說」等語，庭外受訪笑稱「我哪有講『胡說』」。（圖／記者黃哲民攝）

檢方強調對本案所有被告都無個人好惡，公訴內容純粹根據客觀事實與卷證內容，均有憑有據，檢方也希望柯文哲未收財團的錢，但柯確實有護航京華城的行為、也有帳冊記載，對關鍵問題都說不知道、不清楚，檢方必須依法追訴、「柯文哲市長沒有特權」。

檢方第1段論告鋪陳京華城現址從工業區變更為商業區、興建京華城球形商場到自行拆除準備改建的歷程，癥結在於法院判決與監察院的糾正，均認定京華城主張的允建樓地板面積12萬0284平方公尺，已在2001年啟用球形商場用掉，屬於「一次性保障」、並非「永久享有」。

但威京集團主席沈慶京不放棄，從2010年到2018年不斷陳情，包括提告爭取改建仍享有同樣樓地板面積，最後以申請都市計畫變更、取得20%容積獎勵方式「繞道而行」。檢方指出，京華城案對沈而言「始終是120284的保障」，20%容獎只是達成120284的「變形」。

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、應曉薇等三名被告出庭辯論，中午休息時間外出用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈慶京今天出庭再度拄著拐杖自己走，還能上下樓梯。（圖／記者湯興漢攝）

檢方指出，沈慶京努力至2018年的陳情、訴訟都沒成功，與北市府打官司求和解直接恢復允建樓地板面積，也被公務體系否決，柯文哲本人在2017年的居住正義論壇或相關發言，也知道京華城涉及龐大利益、「一放手就是100億元」，最後仍給20%容獎，這也是柯任內唯一親自決行的都市計畫變更案。

檢方表示，京華城沒有都更資格，卻引用《都更條例》創設3項容獎，各單項獎勵幅度看似比都更低，然而其他非都更個案，跟京華城做完相同的事，也不會有容獎，所以同案被告邵琇珮證稱「換湯不換藥」，代表京華城只是透過容獎外觀、達成恢復120284面積目的。

當時台北市府都市發展局公務員，不斷上簽反映引用都更給京華城容獎有疑慮，監察院糾正也認為不具備申請容獎正當性。檢方指出，全國只有京華城以單一土地、單一地主取得這麼鉅額容獎，獨一無二、量身打造，柯文哲說行政要有彈性，但「違法的彈性，就是濫權！」、「用特殊標準給私人利益，就是圖利！」

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、應曉薇等三名被告出庭辯論，中午休息時間外出用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北地院審理京華城案，今（15日）上午檢方論告，應曉薇出庭枯坐，尚未輪到她的案情。（圖／記者湯興漢攝）

檢方表示，柯文哲辯稱公務員作證都說過程合法，其實卷證顯示，多位公務員證稱適法性有疑，最好依據法院判決執行，或回歸全市一致性作法，但一致性作法須捐出70%淨利給市府，沈慶京只想取得最大利益，因此應曉薇才向官員放話「人家（京華城）就是不要回饋」，而柯早知應曉薇是沈的人馬。

檢方指出，柯文哲又辯稱都委會審議決議給20%容獎，符合法定程序，但檢方舉例，月入上百萬元，只因跟高官友好，就獲准取得低收入戶保障，就算審查形式合法，社會也無法接受這種結論，尤其都委會審議京華城訴求時，顯然不知20%容獎價值121億餘元，京華城付出的回饋成本僅為30.4億餘元，對價性不足。

檢方質疑，沈慶京2020年向柯文哲「發牢騷」後，柯一改贊同市府不恢復京華城120284的立場，突然改成同意京華城陳情轉研議，到底出現什麼轉折？

由於審判長要求每次開庭1小時須休息10分鐘，諭知檢辯雙方斟酌陳述段落，檢方在第1次休庭賣了個關子，恢復開庭後，檢方第2段陳述直指2020年2月20日，柯文哲在市長辦公室第1次密會沈慶京，就是轉折的開端。

此時柯文哲與律師不滿檢方陳述，「搶麥」似地插嘴嗆聲「亂說」、「又在亂說」等語，檢方請柯和律師別干擾、但無效，審判長「卡歌」般制止柯繼續插話，表示言詞辯論階段，檢辯各有各的發言時間，請柯和律師稍後在各自的時間提出反駁，柯才停止。

合議庭裁准庭訊錄音錄影「公開播送」，始於檢方論告，柯文哲和律師嗆檢方過程全都錄。檢方強調柯、沈密會，絕非如2人所稱談論交女友往事的「掩耳盜鈴」，2020年沈慶京「發牢騷」後，京華城後續訴求幾乎每件都成功，同案被告黃景茂證稱「市長指示盡力協助」、邵琇珮證稱「市長下決定，原則公務員都會服從」，為何柯要幫京華城幫成這種程度？甚至批准公告公展，都比其他耗費約10年的類似個案，快了約10倍？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
海關集體貪汙！　送襪子、手套都能放水
快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法
LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明
護理師慘死！　無照騎士竟稱：正要去考駕照
快訊／重申台海立場！　高市早苗：盼對話和平解決
柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止
快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐
郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒
《RM》一次送走2人！韓網反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

淡水2機車碰撞「護理師不治」　無照騎士竟稱：正要去考駕照

京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止

陳其邁才點燈...中央公園聖誕小屋遭噴漆塗鴉　警：從嚴從重究辦

送襪子、手套都能放水！關務署集體貪污超傻眼...大律師助拚緩刑

台南前議長郭信良被起訴！將光電地變廢棄物場　檢求刑3年半

桃園鐵路工程地下化工地驚見男屍！無明顯外傷身分待查

快訊／台中機車遭左轉貨車撞擊！零件碎滿地　騎士傷重不治

獨／警拘聖石主謀竟要向藍委說明　林思銘辦公室：接受律師陳情

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

淡水2機車碰撞「護理師不治」　無照騎士竟稱：正要去考駕照

京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止

陳其邁才點燈...中央公園聖誕小屋遭噴漆塗鴉　警：從嚴從重究辦

送襪子、手套都能放水！關務署集體貪污超傻眼...大律師助拚緩刑

台南前議長郭信良被起訴！將光電地變廢棄物場　檢求刑3年半

桃園鐵路工程地下化工地驚見男屍！無明顯外傷身分待查

快訊／台中機車遭左轉貨車撞擊！零件碎滿地　騎士傷重不治

獨／警拘聖石主謀竟要向藍委說明　林思銘辦公室：接受律師陳情

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

5大平價好入手聖誕送禮提案！Jo Malone小香水、無印良品保暖小物好實用

民意代表爭取設置減速丘　老人據點出入增添安全感

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

台南公園國小推動三好品德有成　榮獲教育部品德教育特色學校肯定

好香！來跟Fubon Angels野餐　勇士「來趣野餐」主題周1月登場

【死亡凝視】騎士想跨越雙黃線被警盯上　立刻裝沒事騎走XD

社會熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

保時捷男「遭押上車連開2槍」！　胸口中彈倒後座慘死

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

桃園某國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

88會館揭密　女檢存現25萬「要學妹換偵辦團隊」

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝釀1死2傷

即／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！

基隆毒駕奪命！妻買菜失聯　翁求協尋接噩耗崩潰

即／2機車淡金路相撞　女騎士頭部重創亡

電梯女工人21樓開口墜地慘死　市府勒令停工

更多熱門

相關新聞

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

台北地院審理柯文哲等人所涉京華城等案，今（15日）上午起進行言詞辯論程序，表定為期8個工作天，首日由檢方全天論告柯文哲等人於京華城案涉犯圖利、收賄等貪污案件，接著由被告與辯護律師接力答辯，合議庭裁定的庭訊錄音錄影「公開播送」，也從今天起開始錄製，合議庭並諭知全體被告與律師，預留本月26日到31日共4個工作天，做為備用庭期。

家暴案出庭林穎孟狂哭　被虧要錢三級跳

家暴案出庭林穎孟狂哭　被虧要錢三級跳

北市殯儀館爆集體收賄　1女遭當庭逮捕聲押

北市殯儀館爆集體收賄　1女遭當庭逮捕聲押

怒批賴清德比小英還糟糕　柯文哲要黃國昌防備

怒批賴清德比小英還糟糕　柯文哲要黃國昌防備

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

關鍵字：

京華城貪污圖利收賄掩耳盜鈴量身打造

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面