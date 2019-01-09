和他纏綿「感情婦科病才會好」　惡神棍收7萬還要婦人全裸跨火爐

▲婦女慘被神棍伸狼爪 。（圖／示意圖／記者張一中攝）

地方中心／台中報導

一名劉姓男子2017年因買飲料而認識婦人阿美（化名），並向對方誆稱他有九尊神明附身，可幫算命、消災解厄、改善男女感情，以及治療婦科疾病問題，且唯有和他發生性行為或親密接觸，達成陰陽調和，感情問題及婦科疾病才會好轉，阿美因心生畏懼而屈從；阿美事後還介紹小花（化名）給劉男，而她付了7萬元作法事，還被要求全裸過火爐、檢查身體等。台中地院審理後，依妨害性自主判劉男8年有期徒刑。

依判決書指出，劉男佯稱唯有與他發生性行為或親密接觸，達成陰陽調和，阿美感情問題及婦科疾病才會好轉，且事情已處理到一半，若不繼續處理就放棄，之後會發生嚴重之災難，且不會再為她處理，使阿美心生畏懼而屈從。

阿美對於劉男有九尊神明附身等能力深信不疑，於是介紹正遭遇感情問題的小花（化名）給他，未料，他又恫稱對方「你的小孩沒有頭，要趕快處理這件事情，不要讓他在外面流浪很可憐，且應進行斬桃花法事，與交往對象感情才會順利等語」；小花認為與劉男先前互不相識，他卻知悉曾墮胎一事，因而陸續給付子女投胎超渡及斬桃花等法事費用約7萬元。

而劉男後來對小花恫稱「你的子宮、腹部有陰魂未散，且患有婦科疾病，需陰陽調和始能解決，最快的方式就是用手指，不然小孩會一直纏著無法投胎，你的健康、工作及感情都會不順，若不繼續處理，之前處理的事都浪費了」，使對方心生畏懼而屈從，藉此方式指侵得逞。

▲2女事後發覺異狀，立刻報警。（圖／達志示意圖）

且劉男後來又繼續恫稱小花，為治療婦科疾病及處理小孩投胎，須全身脫衣跨過地面金爐，並讓他檢查胸部有無疾病，不然婦科會有嚴重問題，且小孩會一直在身邊等，再次讓對方心生畏懼而屈從。後來因劉男避不見面，阿美、小花察覺有異，趕緊報警，全案因此曝光。

劉男則是辯稱，「我沒有跟阿美、小花說我有九尊神明附身，可消災解厄和治療婦科疾病，我有跟她們說我會看相...，是自願與我發生性行為，很自然地講來講去，動來動去就發生關係了」、「有一次我說小花身上有臭味，她把自己把褲子脫下來給我看，我好奇就用手摳了下體」等等。

案經法官調查後，認為劉男有前科，仍不知悔改，為逞一己之淫慾，利用2女迷信宗教機會，以怪力亂神之說施加心理壓力，而做出強制性交與強制猥褻犯行得逞，動機、目的及手段都屬惡劣，且否認犯行，尚未與2女達成和解，因此判處8年徒刑。

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