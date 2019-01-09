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5男「綑綁手機」各花百萬考中鋼　行為太怪沒考完就被拆穿

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考試、考卷。（圖／達志／示意圖）

▲5考生與舞弊集團合作企圖通過考試。。（圖／達志／示意圖）

地方中心／高雄報導

黃姓等5名男子報考2017年2月11日舉辦的中鋼公司106年度新進人員甄試，擔心無法通過筆試，竟然將手機綑綁身體，再穿著寬鬆衣物或外套，再將無線耳機去除外部塑膠材質，只留存發聲簧片塞入耳道深處，等待槍手作答完畢後，再由舞弊集團告知答案，等到順利通過後，就支付100至130萬元不等的報酬。但因試務人員在測驗第二節專業科目時，發覺5人行為怪異，當場逮人並向檢警告知。高雄地檢署偵結後，依詐欺得利未遂罪嫌起訴黃男等5人。

起訴書提到，檢方調查黃男等5人，明知參加測驗嚴禁使用行動電話或其他具可傅輪、掃描、交換或儲存責料功能的電子通訊器材，或是穿戴式裝置，確唯恐無法通過筆試、竟分别與與舞弊集團一起舞弊，企圖通過考試，進而謀得錄取職位及將來薪資的經濟上利益，顯已著手進行詐術，縱使5人在測驗期間就遭查獲，但仍不影響犯嫌成立。

而此5人在偵查中全部坦承犯罪，加上檢方認為黃男等人於偵查中均供稱僅與某人聯繁，未提及對方有2人以上，又該舞弊者雖有另聘槍手入場應試，但亦無證據證明該槍手主觀上知悉應試內容是用來作弊使用，自難認這5人涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2歉之加重詐欺得利未遂罪嫌，因此依詐欺罪起訴。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：中鋼,作弊,考試,舞弊集團,考場

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