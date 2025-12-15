武嶺淪高山市集！觀星看日出製造垃圾　太管處加強稽查祭重罰

▲民眾觀星看日出使得武嶺形成市集，製造大量垃圾，破壞高山自然生態環境。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

武嶺位於林保署南投分署所轄的合歡山遊樂區與太魯閣國家公園遊憩區範圍內，是合歡山區的重要旅遊據點。每逢假日期間，許多遊客相約前往武嶺觀星與看日出，造成該區人潮集中，形成所謂的「夜市」或「早市」等情況，隨之而來的也是大量垃圾。尤其在公路兩旁的陡坡上，常見遊客隨意丟棄垃圾，嚴重影響環境。

太魯閣國家公園管理處與南投分署、警政署保安警察第7總隊第9大隊即日起將加強宣導及取締工作，一旦發現違規情形，一律依法處罰。

▲▼太管處與南投分署派員清理邊坡草叢中的垃圾，將緩坡區域的垃圾清理乾淨。

為了改善髒亂環境，太管處與南投分署已於12月14日派員前往現場清理邊坡草叢中的垃圾，清潔人員以及巡查員已經將緩坡區域的垃圾清理乾淨，雪季過後將另與民間特殊團體合作，在較為危險的地區進行垂降淨山活動。

太管處表示，山區維護人力稀少，民眾來此旅遊，應該拿出高度公德心來，勿讓山區優質環境遭破壞。亂丟垃圾不僅會破壞生態環境與美觀，還可能對野生動物的生活習性造成影響。

太管處提醒，若遊客在武嶺地區亂丟垃圾，經查證屬實，將依森林法處以新台幣1000元以上、6萬元以下罰款，或依國家公園法第十三條第六款規定處以新台幣1500元至3000元罰款。

太管處再次呼籲，請所有遊客上山時遵守「無痕山林」原則，讓我們一起守護美麗的山林環境。

