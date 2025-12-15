新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

▲王姓男子騎Aprilia RS 457北宜公路跑山自摔斷手 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市坪林區昨（14日）上午一名22歲的王姓男子，騎乘被譽為「黃牌霸主」的義大利Aprilia RS 457大型重機獨自跑山，行經北宜公路32.4公里處時，疑似在過彎時操作不當導致打滑自摔，造成騎士右手骨折，所幸意識清楚，送醫救治無生命危險。

昨天上午11時許，王姓騎士騎乘大型重機，沿北宜公路從新店往宜蘭方向行駛，行經坪林區北宜公路32.4公里處，在進入彎道時，疑似因過彎操作失誤導致車輛打滑失控，人車隨即倒地。警方獲報到場時，王姓騎士雖意識清楚，但右手骨折，隨即由坪林消防分隊送往台北市萬芳醫院救護。

據了解，王男騎乘的機車是義大利重機大廠Aprilia推出的仿賽車款RS 457。這款黃牌大型重機以其47.6匹的最大馬力，在同級距中被車友暱稱為「黃牌霸主」，新車價格約在30多萬元，屬於相當高價位的車款。

警方現場對王男實施酒測，酒測值為0，已排除酒駕肇事。由於事故造成重機漏油，路面受污染，警方已通報景美公務段協助清理排除，現場交通已恢復順暢。警方呼籲重機騎士在山區道路行駛時，應特別注意彎道速度與路況，切勿因追求刺激而危險駕駛，以確保行車安全。